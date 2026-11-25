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▲醫師表示，網路上發表政治相關看法時，也要留意謹言慎行。（示意圖／記者葉政勳攝）

選前預期性焦慮 醫：網路也要謹慎發言

2026年縣市長大選於本週六登場，藍綠各推派候選人代表，但在選前也有多次因議題觀點不同，支持者各執一詞，每每遇到政治，可能就會引發不同立場的親友互相爭論。專家提醒，選舉很重要，但彼此一定要學會如何溝通，相互尊重。心理師藍挹丰受訪時提到，家庭中難免會提及政治立場，而台灣的民主已經走了這麼久的時間，也都習慣「選舉」這件事，但「不習慣立場不同。」她表示，即便是家人也要知道，不是所有人想法都與自己一樣。藍挹丰提醒，每一次在討論的時候，就應互相提點，不會因為立場不同，就不是家人或朋友，當討論到情緒相當激動時，也可停下來想一想，贏了選舉沒必要輸掉親情或友情。她建議，與人探討為什麼支持候選人時，可平和的說出口，但不要把焦點放在「勸服對方跟自己一樣。」藍挹丰說，在心理學上有一種溝通方式稱為「我訊息」，也就是要以「我」開頭，將焦點放在自身覺得的狀況，並提醒自己要尊重他人意願，而非劈頭就問對方「你為什麼不是這樣想？」三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌表示，在選前可能會引起「預期性」焦慮，擔心支持的候選人是否會選上，但要提醒民眾，選舉期間仍要維持每天規律的生活作息、情緒穩定，選舉固然重要，但不應凌駕於健康或生活之上。葉啓斌說，看到選舉期間經常會出現與親友意見相悖，導致對立，但可能要進一步考慮是否要為了一時的事情傷害了和氣。醫師提到，現在網路傳播管道多、迅速，在社群軟體上發表意見時，不少人會忘記這些東西其實會留存紀錄，因此有人並不在意自己講的事情，在激情之下觸發了攻擊或批評他人的言論，進而觸法。葉啓斌認為，即使未觸法，惡意的評論也會留下波瀾，進而不斷影響、循環出現，可能因此陷入網路霸凌等，一定要留意謹慎發言，減少衝突和紛爭。