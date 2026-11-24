日本人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）又要在台灣掀起熱潮！日本官方今（23）日宣布，主題路跑活動「2027 ONE PIECE RUN」確定於2027年5月登台，連續3週在新北三重、台中及高雄舉行，讓北中南粉絲都有機會參加。這次活動更以《航海王》最新冒險篇章「艾爾帕布篇」為主題，將巨人之國的奇幻世界搬進路跑現場，讓粉絲一邊運動、一邊感受草帽海賊團的冒險氛圍。
《航海王》路跑2027年5月登台！艾爾帕布篇主題場景登場
根據《ONE PIECE》日本官方網站11月23日公布的消息，「2027 ONE PIECE RUN」確定於2027年5月在台灣舉辦，活動最大亮點就是以「艾爾帕布篇」為主題，「艾爾帕布篇」是《航海王》故事中的巨人之國篇章，描述魯夫與草帽海賊團前往巨人族居住的艾爾帕布，展開全新冒險，而這座島嶼也與巨人族戰士、北歐神話元素有著密切關聯。
現場路跑路線將設置呼應動畫世界觀的裝飾，讓參加者彷彿置身《航海王》的冒險世界。事實上，《航海王》過去就曾在台灣舉辦主題路跑，2023年以「和之國篇」為主題，在新北市幸福水漾公園開跑，2024年更陸續前進屏東、嘉義，吸引粉絲參與。如今活動再度回歸台灣，並且一次規劃北中南3場，讓喜歡魯夫與草帽海賊團的粉絲，可以再次穿上跑鞋，踏上專屬的航海冒險。
《航海王》路跑北中南3場日期公開！報名時間、費用待公布
官方同步公開3場活動日期與地點，首場將於2027年5月8日在新北市三重水漾公園登場，接著5月15日前進台中中央球場，最後一場則於5月22日在高雄時代大道舉行，連續3個週六開跑，讓不同地區的航海王粉絲都能就近參加。
🟡「2027 ONE PIECE RUN」活動資訊
📌新北場：2027年5月8日（六），三重水漾公園
📌台中場：2027年5月15日（六），台中中央球場
📌高雄場：2027年5月22日（六），高雄時代大道
📌活動主題：《航海王》艾爾帕布篇
📌報名時間、費用、距離：尚未公布
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根據《ONE PIECE》日本官方網站11月23日公布的消息，「2027 ONE PIECE RUN」確定於2027年5月在台灣舉辦，活動最大亮點就是以「艾爾帕布篇」為主題，「艾爾帕布篇」是《航海王》故事中的巨人之國篇章，描述魯夫與草帽海賊團前往巨人族居住的艾爾帕布，展開全新冒險，而這座島嶼也與巨人族戰士、北歐神話元素有著密切關聯。
現場路跑路線將設置呼應動畫世界觀的裝飾，讓參加者彷彿置身《航海王》的冒險世界。事實上，《航海王》過去就曾在台灣舉辦主題路跑，2023年以「和之國篇」為主題，在新北市幸福水漾公園開跑，2024年更陸續前進屏東、嘉義，吸引粉絲參與。如今活動再度回歸台灣，並且一次規劃北中南3場，讓喜歡魯夫與草帽海賊團的粉絲，可以再次穿上跑鞋，踏上專屬的航海冒險。
官方同步公開3場活動日期與地點，首場將於2027年5月8日在新北市三重水漾公園登場，接著5月15日前進台中中央球場，最後一場則於5月22日在高雄時代大道舉行，連續3個週六開跑，讓不同地區的航海王粉絲都能就近參加。
🟡「2027 ONE PIECE RUN」活動資訊
📌新北場：2027年5月8日（六），三重水漾公園
📌台中場：2027年5月15日（六），台中中央球場
📌高雄場：2027年5月22日（六），高雄時代大道
📌活動主題：《航海王》艾爾帕布篇
📌報名時間、費用、距離：尚未公布