我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達創辦人黃仁勳重返輝達，亞洲股市上演慶祝行情，台股今（24）日早盤以39148.91點開出，隨大漲3300點漲幅超過9%，權值股台積電、聯發科、台達電、日月光等飆上漲停。聯電創辦人曹興誠今（24）天直言， 原來有許多人擔心，股民因心情低落而週末懶得出來投票，對「洋流」選情不利，現在股市回彈，大家心情轉佳，投票率可望提高，是好消息。「黃仁勳回歸，是雙重好消息！」曹興誠在臉書表示，近期股市暴跌，讓許多股民驚心哀痛，現在黃仁勳回歸，股市反彈，是好消息一；他說，原來有許多人擔心，股民因心情低落而週末懶得出來投票，對洋流選情不利，現在股市回彈，大家心情轉佳，投票率可望提高，是好消息二。「當然，我們最期待的好消息，是沈伯洋當選！｣曹興誠說，沈伯洋一旦當選，以後從政的年輕人會以其為榜樣，效法博學、真誠、用心、創意，那些既不誠懇、又無創意、嘴喊服務、心懷私利的傳統政客，將逐漸被淘汰；未來台灣政治將大為革新，有望成為亞洲民主政治的典範，這樣的前景讓人振奮。