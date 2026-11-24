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高鐵加開82班次

▲高鐵行憲紀念日疏運實施延後收班車次資訊，均配置2-3節自由座車廂。(圖/台灣高鐵公司提供）

台鐵已賣出逾7萬張車票 後天九點重新釋出

▲行憲紀念日連假疏運台鐵座位狀況。(圖/台鐵公司提供）

▲實名制列車。(圖/台鐵公司提供）

行憲紀念日連續假期將至，因應12月24日至28日疏運需求，高鐵、台鐵陸續啟動訂票及加班車規劃。高鐵將加開82班次列車，疏運期間5天共提供907班次，車票自11月26日凌晨零時起開放購買；台鐵則已在24日零時開放訂票，截至上午10時，累計完成4萬3,058筆、7萬1,902張訂票，各時段仍有餘位。高鐵行憲紀念日疏運期間為12月24日至28日，加開82班次列車，包括南下37班、北上45班。另外，12月24日南下1269、1697車次，以及12月27日北上1336、1698、1296車次，共5班列車僅提供2至3節車廂作為自由座車廂，且抵達左營站或南港站的時間將超過午夜，最晚至凌晨0時30分，提醒旅客預先安排到站後的交通接駁。另外，針對台中以北區間自由座需求較高時段，也將擴大自由座運能。旅客可在26日起透過高鐵網路訂票系統、合作便利商店、「T-EX行動購票」App，或至各車站售票窗口及自動售票機購票。台鐵方面，已於24日零時開放12月24日至28日全線訂票，截至上午10時，累計完成4萬3,058筆、7萬1,902張訂票，目前各時段仍有餘位。旅客完成訂票後，須於2日內（含訂票當日）取票或完成付款，逾期未取車票將於11月26日上午9時重新釋出。此外，台鐵將於12月24日、25日及27日加開實名制列車，11月25日凌晨零時起開放訂票，適用對象包括設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口、身分證統一編號首碼為U或V者，以及上述兩類人士的配偶與直系血親一親等國民。