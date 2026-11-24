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Pokémon Play Lab三大特色 商品、拍照、卡牌對戰一次滿足

▲「Pokémon Play Lab」將於明（25）日正式進駐 MITSUI OUTLET PARK 林口店的台灣玩具「反」斗城。（圖／台灣玩具反斗城）

開幕限定新手體驗活動 免費教學、對戰還有大量贈品

免費參加免預約！採現場排隊、額滿為止

【Pokémon Play Lab林口開幕資訊】

北部寶可夢卡牌玩家有新去處了！台灣寶可夢官方宣布，全新「Pokémon Play Lab」將於明（25）日正式進駐 MITSUI OUTLET PARK 林口店，這也是 Pokémon Play Lab 首度在台灣玩具「反」斗城開設。現場除了集結寶可夢集換式卡牌遊戲、電玩遊戲及各式周邊商品，還設有免費卡牌對戰區，，讓訓練家能與同好交流、享受對戰樂趣。全新 Pokémon Play Lab 打造充滿寶可夢元素的空間，讓粉絲可以尋找場內寶可夢身影、拍照留念。商品方面，則集結寶可夢集換式卡牌遊戲、電玩遊戲、盒玩、模型及各式周邊商品，提供玩家多元選擇。此外，現場也設有免費卡牌對戰區，歡迎訓練家前來使用，與其他玩家交流切磋，不論是想購買周邊，或是尋找卡牌對戰同好，都能在這裡找到樂趣。配合開幕，現場將於11月25日上午11時至下午6時舉辦（New Trainer Journey）體驗活動，無論是第一次接觸寶可夢集換式卡牌遊戲的新手，或是已熟悉遊戲規則的玩家，都能依照自身程度選擇體驗內容。活動分為寶可夢卡牌教學、適合新手的基礎對戰，以及適合熟悉規則玩家的超級進化對戰體驗，每次體驗時間約15至20分鐘。「新手訓練家之旅」活動免費參加，無須事前預約，採現場排隊依序體驗，並設有人數上限，採先到先參加制。活動時間及內容可能依現場實際情況調整。Pokémon Play Lab 預計於開幕後持續舉辦寶可夢卡牌相關活動，若開幕當天無法前往，也可留意後續活動資訊。開幕日期：2026年11月25日（三）活動時間：11:00至18:00活動地點：玩具「反」斗城 MITSUI OUTLET PARK 林口店活動地址：新北市林口區文化三路一段356號，MITSUI OUTLET PARK 林口 I 館2樓室內區活動費用：免費參加，無須事前預約