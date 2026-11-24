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藝人修杰楷近日傳出跟賈靜雯之間出現矛盾，不只遭爆曾搶妻子醫美代言、閃兵案後脾氣越來越大，就連昔日在酒吧親暱勾人妻手的事件也被翻出，雖然賈靜雯透過經紀人否認，但依然引發熱議。事實上，修杰楷去年10月捲入閃兵案後，重創形象且工作全停擺、損失上千萬元。不過這似乎沒有影響他的生活品質，仍住在大安區「敦南名人巷」內的億級豪宅，財力非常雄厚。修杰楷去年爆出曾花5萬元偽造病歷逃兵後形象全毀、不只家電、汽車品牌、保健品與親子用品等代言丟光，就連工作也都停擺，年收入估計虧損上千萬元。不過這似乎對他的生活品質沒有什麼太大影響，修杰楷在今年7月底結束庭審後，就被目擊搭乘高級廂型車返回位於大安區高級住宅區「敦南名人巷」的豪宅。據悉，「敦南名人巷」在近年的平均成交價為每坪120萬元，去年兩筆成交的總價都落在1億4000萬元左右，價格非常高，許多政商名流也都在此處置產，包含陶喆、張震、周渝民等人。而修杰楷在虧損上千萬，仍可以住在這麼高價的豪宅，也足以見證夫妻倆的超狂財力。不過賈靜雯在2024年4月時，才剛以1.17億元的價格，將夫妻倆在2020年購入、登記於賈靜雯名下的天母房產「龍邦國宴」賣出，當時購入時，修杰楷還稱讚天母環境清幽，騎腳踏車、爬山都很方便，如今再度搬家，很可能是考量到小孩的學區。至於閃兵案最新進度，修杰楷在被檢方依違反《妨害兵役治罪條例》起訴，並求刑2年8個月後，目前法院判決結果尚未出爐，律師則以修杰楷已服完替代役、近年持續做公益等理由，積極爭取6個月以下有期徒刑並宣告緩刑。