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▲元大台灣50（0050）亮燈漲停95.7元、高掛逾13.3萬張委買單，漲停時雖可掛單買賣，但市價單優先於漲停限價單，投資人下單前宜留意成交規則與追高風險。（示意圖／取自Pixabay）

▲元大台灣50（0050）波段自116.6元回測至83.5元後，今（24）日跳空漲停95.70元、成交5萬2,661張，一舉站回5日、10日與年線之上。（圖／翻攝自Yahoo股市）

受黃仁勳回任輝達執行長激勵，台股今（24）日狂漲逾3,300點重返4萬點，元大台灣50（0050）鎖死漲停95.7元、逾13.3萬張搶買！不少股民好奇漲停可以買賣嗎、過去漲停過嗎？而砸2.3億元抄底的分析師郭哲榮，今日帳面淨賺908.81萬元（+3.9%），完整損益與規則《NOWNEWS》一次整理。隨著0050鎖死漲停，「漲停可以買賣嗎」衝上熱搜。台股單日漲幅上限10%，漲停時仍可掛買單，但今日95.7元高掛13萬3,004張委買、委賣為零，除非賣壓敲開否則極難成交（市價單優先於漲停限價單），須防追高；反之掛漲停賣出極易成交，若達停利目標可分批落袋，趨勢強勁則可續抱觀察。0050追蹤前50大權值股且具申購買回機制，平時極難亮燈。近年僅在極端行情出現漲停，包括2025年4月對等關稅重挫反彈週、今（2026）年7月底至8月初洗盤反攻，以及今日受輝達恢復黃仁勳執行長職務激勵跳空漲停，成交5萬2,661張，一舉站回5日、10日與年線。摩爾投顧分析師郭哲榮今年分4波段（6筆交易）買進0050共2,529張、總成本2億3,293.72萬元（均價92.11元）。以今日95.70元計算，市值攀升至2億4,202.53萬元，單日暴增2,200.23萬元，一舉扭轉昨日虧損1,291.42萬元，帳面淨賺908.81萬元（+3.90%）。・買進明細：均價 93.34 元買進 1,100 張・投入成本：1 億 267.40 萬元・收盤市值：1 億 527.00 萬元・帳面損益：+259.60 萬元・買進明細：97.80 元買進 512 張・投入成本：5,007.36 萬元・收盤市值：4,899.84 萬元・帳面損益：-107.52 萬元・買進明細：88.70 元買 226 張＋88.15 元買 341 張（共 567 張）・投入成本：5,010.54 萬元・收盤市值：5,426.19 萬元・帳面損益：+415.66 萬元・買進明細：85.95 元買 315 張＋86.00 元買 35 張（共 350 張）・投入成本：3,008.43 萬元・收盤市值：3,349.50 萬元・帳面損益：+341.08 萬元■ 累計總計（依收盤價 95.70 元試算）・總持股數：2,529 張（平均成本 92.11 元）・總投入成本：2 億 3,293.72 萬元・今日總市值：2 億 4,202.53 萬元（註：上述金額為依今日收盤價試算之帳面未實現損益，尚未扣除交易手續費與證交稅。）此外，「台積電（2330）」、「台指期夜盤漲停」、「0050正2」及高股息「0056」、「00878」、「009816」、「0050配息」同步登上熱搜。法人提醒，槓桿型ETF波動大，若大盤高檔震盪宜控管資金比重。