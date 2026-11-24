受黃仁勳回任輝達執行長激勵，台股今（24）日狂漲逾3,300點重返4萬點，元大台灣50（0050）鎖死漲停95.7元、逾13.3萬張搶買！不少股民好奇漲停可以買賣嗎、過去漲停過嗎？而砸2.3億元抄底的分析師郭哲榮，今日帳面淨賺908.81萬元（+3.9%），完整損益與規則《NOWNEWS》一次整理。
🟡0050漲停可以買賣嗎？下單與風險全解析
隨著0050鎖死漲停，「漲停可以買賣嗎」衝上熱搜。台股單日漲幅上限10%，漲停時仍可掛買單，但今日95.7元高掛13萬3,004張委買、委賣為零，除非賣壓敲開否則極難成交（市價單優先於漲停限價單），須防追高；反之掛漲停賣出極易成交，若達停利目標可分批落袋，趨勢強勁則可續抱觀察。
🟡0050漲停過嗎？近年三次極端行情全紀錄
0050追蹤前50大權值股且具申購買回機制，平時極難亮燈。近年僅在極端行情出現漲停，包括2025年4月對等關稅重挫反彈週、今（2026）年7月底至8月初洗盤反攻，以及今日受輝達恢復黃仁勳執行長職務激勵跳空漲停，成交5萬2,661張，一舉站回5日、10日與年線。
🟡郭哲榮豪砸2.3億抄底，今日收盤損益曝光
摩爾投顧分析師郭哲榮今年分4波段（6筆交易）買進0050共2,529張、總成本2億3,293.72萬元（均價92.11元）。以今日95.70元計算，市值攀升至2億4,202.53萬元，單日暴增2,200.23萬元，一舉扭轉昨日虧損1,291.42萬元，帳面淨賺908.81萬元（+3.90%）。
📊 郭哲榮 0050 持股與今日（95.70元）收盤損益明細
■ 07/29 買進紀錄
・買進明細：均價 93.34 元買進 1,100 張
・投入成本：1 億 267.40 萬元
・收盤市值：1 億 527.00 萬元
・帳面損益：+259.60 萬元
■ 11/04 買進紀錄
・買進明細：97.80 元買進 512 張
・投入成本：5,007.36 萬元
・收盤市值：4,899.84 萬元
・帳面損益：-107.52 萬元
■ 11/06 買進紀錄
・買進明細：88.70 元買 226 張＋88.15 元買 341 張（共 567 張）
・投入成本：5,010.54 萬元
・收盤市值：5,426.19 萬元
・帳面損益：+415.66 萬元
■ 11/20 買進紀錄
・買進明細：85.95 元買 315 張＋86.00 元買 35 張（共 350 張）
・投入成本：3,008.43 萬元
・收盤市值：3,349.50 萬元
・帳面損益：+341.08 萬元
■ 累計總計（依收盤價 95.70 元試算）
・總持股數：2,529 張（平均成本 92.11 元）
・總投入成本：2 億 3,293.72 萬元
・今日總市值：2 億 4,202.53 萬元
・帳面未實現損益：+908.81 萬元（報酬率 +3.90%）
（註：上述金額為依今日收盤價試算之帳面未實現損益，尚未扣除交易手續費與證交稅。）
🟡台積電與夜盤同步噴出，關聯熱搜標的受矚目
此外，「台積電（2330）」、「台指期夜盤漲停」、「0050正2」及高股息「0056」、「00878」、「009816」、「0050配息」同步登上熱搜。法人提醒，槓桿型ETF波動大，若大盤高檔震盪宜控管資金比重。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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隨著0050鎖死漲停，「漲停可以買賣嗎」衝上熱搜。台股單日漲幅上限10%，漲停時仍可掛買單，但今日95.7元高掛13萬3,004張委買、委賣為零，除非賣壓敲開否則極難成交（市價單優先於漲停限價單），須防追高；反之掛漲停賣出極易成交，若達停利目標可分批落袋，趨勢強勁則可續抱觀察。
0050追蹤前50大權值股且具申購買回機制，平時極難亮燈。近年僅在極端行情出現漲停，包括2025年4月對等關稅重挫反彈週、今（2026）年7月底至8月初洗盤反攻，以及今日受輝達恢復黃仁勳執行長職務激勵跳空漲停，成交5萬2,661張，一舉站回5日、10日與年線。
摩爾投顧分析師郭哲榮今年分4波段（6筆交易）買進0050共2,529張、總成本2億3,293.72萬元（均價92.11元）。以今日95.70元計算，市值攀升至2億4,202.53萬元，單日暴增2,200.23萬元，一舉扭轉昨日虧損1,291.42萬元，帳面淨賺908.81萬元（+3.90%）。
📊 郭哲榮 0050 持股與今日（95.70元）收盤損益明細
■ 07/29 買進紀錄
・買進明細：均價 93.34 元買進 1,100 張
・投入成本：1 億 267.40 萬元
・收盤市值：1 億 527.00 萬元
・帳面損益：+259.60 萬元
■ 11/04 買進紀錄
・買進明細：97.80 元買進 512 張
・投入成本：5,007.36 萬元
・收盤市值：4,899.84 萬元
・帳面損益：-107.52 萬元
■ 11/06 買進紀錄
・買進明細：88.70 元買 226 張＋88.15 元買 341 張（共 567 張）
・投入成本：5,010.54 萬元
・收盤市值：5,426.19 萬元
・帳面損益：+415.66 萬元
■ 11/20 買進紀錄
・買進明細：85.95 元買 315 張＋86.00 元買 35 張（共 350 張）
・投入成本：3,008.43 萬元
・收盤市值：3,349.50 萬元
・帳面損益：+341.08 萬元
■ 累計總計（依收盤價 95.70 元試算）
・總持股數：2,529 張（平均成本 92.11 元）
・總投入成本：2 億 3,293.72 萬元
・今日總市值：2 億 4,202.53 萬元
・帳面未實現損益：+908.81 萬元（報酬率 +3.90%）
（註：上述金額為依今日收盤價試算之帳面未實現損益，尚未扣除交易手續費與證交稅。）
🟡台積電與夜盤同步噴出，關聯熱搜標的受矚目
此外，「台積電（2330）」、「台指期夜盤漲停」、「0050正2」及高股息「0056」、「00878」、「009816」、「0050配息」同步登上熱搜。法人提醒，槓桿型ETF波動大，若大盤高檔震盪宜控管資金比重。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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