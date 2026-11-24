近日在台灣社群爆紅的免費網頁遊戲《RO倖存者》（RO Survivors），繼昨（23）日大幅調整職業平衡後，今（24）日再度推出 Beta 0.8.2 版本更新，不只取消 Boss 傷害上限，就連玩家常用的掛機刷怪方式也跟著改變。其中，劍士盾牌流可以向四周擲出盾牌攻擊敵人，法師冰系流則能透過冰凍效果控制怪物，降低遭怪物包圍的風險。不過，新版就算開啟自動技能，20級時仍須手動操作。《NOWNEWS今日新聞》整理兩大流派的技能配置方向，以及新版掛機4大注意事項。
《RO倖存者》劍士盾牌流、法師冰系流怎麼玩？技能配置一次看
所謂「掛機流」，就是透過技能、天賦及裝備搭配，讓角色即使站在原地、不斷走位，也能自動攻擊附近的怪物，達到累積經驗值、刷取裝備及卡片的目的。根據《RO倖存者》最新版本更新公告，劍士及法師的部分技能效果都有所改變，玩家可以參考以下配置方向。
📌 劍士盾牌流：主打防禦、360度攻擊
■ 核心技能：盾擊。
■ 天賦方向：優先研究守護分支。
■ 20級神祇選擇：盾擊神祇。
■ 強化方向：盾擊傷害、技能冷卻、護甲及生命值。
新版盾擊神祇會一次將所有盾牌向角色四周擲出，形成環形攻擊，且神祇每提升一級，傷害就增加10%。簡單來說，就是讓角色站在怪物群中央，透過盾牌攻擊四面八方靠近的敵人，再利用護甲及生命值提高生存能力，適合想嘗試站樁刷怪的玩家。
📌 法師冰系流：主打冰凍控場、魔法輸出
■ 核心技能：冰箭術。
■ 天賦方向：優先選擇冰系分支及冰凍天賦。
■ 20級神祇選擇：深度冰凍。
■ 強化方向：冰系傷害、技能冷卻及攻擊範圍。
新版冰箭術可以讓敵人固定緩速1.7秒，但必須搭配冰凍天賦，才能讓怪物真正被冰凍。選擇深度冰凍神祇後，每次命中敵人還有20%機率造成雙倍傷害，神祇每提升一級，觸發機率再增加10個百分點。簡單來說，就是讓怪物走得更慢、甚至停在原地，再利用魔法消滅敵人。不過，新版冰箭術對Boss的傷害將降低40%，挑戰頭目時仍須留意。
《RO倖存者》新版掛機4大注意事項！躲角落不再安全
這次改版除了調整職業技能，也改變不少掛機玩家習慣的刷怪方式，就算沿用過去的技能配置，也不一定能順利通關。新版4大掛機注意事項如下：
📌 20級必須手動選擇神祇：神祇可以理解為技能的進階強化效果，新版不再透過寶箱取得，而是在20級時自行選擇，之後每10級提升一級，即使開啟自動技能也不會代為選擇。
📌 躲角落不再有優勢：過去玩家可以靠著牆壁或躲在地圖角落，減少怪物來襲的方向，新版怪物仍會沿著牆壁生成，不能再靠這招降低刷怪壓力。
📌 Boss傷害上限取消：原本單次施放技能最多只能扣除Boss 5%生命值，新版取消這項限制，改為部分技能對Boss的傷害減少20%至50%。
📌 怪物卡片效果恢復：一般怪物卡片恢復Beta 0.8之前的效果，例如狼卡增加3%傷害及2%暴擊、哥布靈卡增加8%傷害，玩家已持有的卡片也會自動更新。
《RO倖存者》目前仍處於Beta測試階段，職業技能及傷害數值可能持續調整，上述配置為依據最新更新內容整理的搭配方向，並非保證通關的掛機配置。玩家也可以透過遊戲的天賦重置功能，嘗試不同的技能組合。
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所謂「掛機流」，就是透過技能、天賦及裝備搭配，讓角色即使站在原地、不斷走位，也能自動攻擊附近的怪物，達到累積經驗值、刷取裝備及卡片的目的。根據《RO倖存者》最新版本更新公告，劍士及法師的部分技能效果都有所改變，玩家可以參考以下配置方向。
📌 劍士盾牌流：主打防禦、360度攻擊
■ 核心技能：盾擊。
■ 天賦方向：優先研究守護分支。
■ 20級神祇選擇：盾擊神祇。
■ 強化方向：盾擊傷害、技能冷卻、護甲及生命值。
新版盾擊神祇會一次將所有盾牌向角色四周擲出，形成環形攻擊，且神祇每提升一級，傷害就增加10%。簡單來說，就是讓角色站在怪物群中央，透過盾牌攻擊四面八方靠近的敵人，再利用護甲及生命值提高生存能力，適合想嘗試站樁刷怪的玩家。
📌 法師冰系流：主打冰凍控場、魔法輸出
■ 核心技能：冰箭術。
■ 天賦方向：優先選擇冰系分支及冰凍天賦。
■ 20級神祇選擇：深度冰凍。
■ 強化方向：冰系傷害、技能冷卻及攻擊範圍。
新版冰箭術可以讓敵人固定緩速1.7秒，但必須搭配冰凍天賦，才能讓怪物真正被冰凍。選擇深度冰凍神祇後，每次命中敵人還有20%機率造成雙倍傷害，神祇每提升一級，觸發機率再增加10個百分點。簡單來說，就是讓怪物走得更慢、甚至停在原地，再利用魔法消滅敵人。不過，新版冰箭術對Boss的傷害將降低40%，挑戰頭目時仍須留意。
這次改版除了調整職業技能，也改變不少掛機玩家習慣的刷怪方式，就算沿用過去的技能配置，也不一定能順利通關。新版4大掛機注意事項如下：
📌 20級必須手動選擇神祇：神祇可以理解為技能的進階強化效果，新版不再透過寶箱取得，而是在20級時自行選擇，之後每10級提升一級，即使開啟自動技能也不會代為選擇。
📌 躲角落不再有優勢：過去玩家可以靠著牆壁或躲在地圖角落，減少怪物來襲的方向，新版怪物仍會沿著牆壁生成，不能再靠這招降低刷怪壓力。
📌 Boss傷害上限取消：原本單次施放技能最多只能扣除Boss 5%生命值，新版取消這項限制，改為部分技能對Boss的傷害減少20%至50%。
📌 怪物卡片效果恢復：一般怪物卡片恢復Beta 0.8之前的效果，例如狼卡增加3%傷害及2%暴擊、哥布靈卡增加8%傷害，玩家已持有的卡片也會自動更新。
《RO倖存者》目前仍處於Beta測試階段，職業技能及傷害數值可能持續調整，上述配置為依據最新更新內容整理的搭配方向，並非保證通關的掛機配置。玩家也可以透過遊戲的天賦重置功能，嘗試不同的技能組合。