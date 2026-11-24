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塑膠地板翹起絆腳、天花板漆面斑駁剝落，使用超過23年的台中市后里區育英國小圖書室，終於迎來翻新契機！立委楊瓊瓔與市議員陳本添、邱愛珊今(24)日上午邀集教育部國教署、台中市政府教育局、聯合里長陳查某及學校家長會前往現勘，宣布國教署已正式核定196萬元整修補助，力拚於寒假期間完成施工，全面汰換老舊座椅與播音設備，還給全校師生安全、舒適的閱讀環境。育英國小校長張聖藝表示，圖書室是全校師生教學與閱讀的重要場所，但現有空間已使用23年，不僅影響閱讀品質，更潛藏安全疑慮。校方曾在校務會議及家長座談中多次反映整修需求，非常感謝楊瓊瓔委員與兩位議員協助向中央爭取經費，讓改善計畫順利過關。現勘過程中，眾人實地檢視圖書室受損情形，國教署與教育局也建議校方儘速完成發包程序，避開上課期間以減少對教學的干擾。市議員陳本添指出，孩子的學習環境不能因經費不足而延宕，親眼看到設施老舊更顯整修迫切；市議員邱愛珊則表示，良好的閱讀環境是培養學習興趣的基礎，樂見中央與地方攜手解決多年沉痾；聯合里長陳查某也到場感謝民代協助提升在地教育品質。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，育英國小圖書室改善計畫總經費196萬元，國教署已於上週正式發函同意補助。近三年來，服務團隊與兩位議員已陸續協助該校爭取通學步道改善1,244萬元、老舊廁所整建183萬元及新設警衛室150萬元，從通學安全到教學設備全面升級。