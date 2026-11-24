黑色星期五購物節即將登場，蘋果官方正式公布2026年黑五促銷方案，將於11月27日至11月30日期間舉行，延續買指定產品送Apple禮品模式，最高回饋金額從往年的250美元加碼至300美元（約新台幣9750元），直逼萬元大關。不過，這波官方好康依舊僅限指定市場，台灣官網並未列入活動名單，但台灣果粉也別氣餒，授權經銷商 STUDIO A 與好市多也祭出黑五檔期優惠搶攻年終換機潮。
美國蘋果官方黑五回饋加碼2成 iPhone Air首度入列
根據蘋果官方公布的活動資訊，今年黑五回饋力度明顯升級，尤其Mac系列最為亮眼，購買搭載M5 Pro或M5 Max晶片的16吋 MacBook Pro，最高可獲得300美元（約新台幣9,750元）禮品卡；14吋 MacBook Pro（M5 Pro / M5 Max）回饋250美元（約新台幣8,100元）；M5 MacBook Air 則可拿200美元（約新台幣6,500元）禮品卡。
手機與其他穿戴、平板裝置方面，今年輕薄新機 iPhone Air首度納入黑五優惠名單，購買即贈100美元（約新台幣3,250元）禮品卡；iPhone 16與iPhone 17回饋75美元（約新台幣2,400元），iPhone 17e則有50美元（約新台幣1,600元）回饋。此外，M5 iPad Pro回饋125美元（約新台幣4,050元），Apple Watch Ultra 4 與 AirPods Max 2 分別贈送100美元（約新台幣3,250元）與75美元（約新台幣2,400元）禮品卡。不過，最新發表的旗艦機型 iPhone Duo 與 iPhone 18 Pro 並未包含在此次促銷範圍內。
要提醒想跨海搶便宜的消費者，美國官方贈送的禮品卡僅限當地帳號與通路使用，若透過代購或轉運方式從海外入手，除了要精算國際運費與進口關稅外，也需留意台灣地區的產品保固與 AppleCare+ 服務限制。
STUDIO A黑五祭出3.1折起特賣、好市多黑五連兩週
雖然台灣蘋果官網與直營店不舉辦黑五禮品卡活動，但台灣本土通路的優惠同樣誠意十足：
STUDIO A 黑五特賣會11/27開搶
蘋果授權經銷商 STUDIO A 宣布，將於11月27日在全台7大指定門市（台北西門、台北士林、桃園統領、新竹清大、台中彩虹、台南大億、高雄科大）舉辦年度特賣會，當天上午10點30分發放號碼牌、11點準時開賣。現場除了 SA 認證主機（整修品）最低3.1折起、iPhone 13 128GB 特價7,900元起之外，全新 Mac 與 AirPods 也推出限時折扣，師生憑證購買認證主機還可再享9折優惠。
好市多黑色購物節延長兩週
台灣好市多今年將黑色購物節檔期擴大延長至兩週，從11月23日起每日下午陸續揭曉隔日限定的重磅折扣商品，依照往年慣例，黑五檔期後半段與週末有機會看到釋出 iPhone、MacBook、iPad 或 AirPods 等蘋果熱門商品的現折優惠，有換機需求的民眾不妨密切鎖定官方App每日預告。
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根據蘋果官方公布的活動資訊，今年黑五回饋力度明顯升級，尤其Mac系列最為亮眼，購買搭載M5 Pro或M5 Max晶片的16吋 MacBook Pro，最高可獲得300美元（約新台幣9,750元）禮品卡；14吋 MacBook Pro（M5 Pro / M5 Max）回饋250美元（約新台幣8,100元）；M5 MacBook Air 則可拿200美元（約新台幣6,500元）禮品卡。
手機與其他穿戴、平板裝置方面，今年輕薄新機 iPhone Air首度納入黑五優惠名單，購買即贈100美元（約新台幣3,250元）禮品卡；iPhone 16與iPhone 17回饋75美元（約新台幣2,400元），iPhone 17e則有50美元（約新台幣1,600元）回饋。此外，M5 iPad Pro回饋125美元（約新台幣4,050元），Apple Watch Ultra 4 與 AirPods Max 2 分別贈送100美元（約新台幣3,250元）與75美元（約新台幣2,400元）禮品卡。不過，最新發表的旗艦機型 iPhone Duo 與 iPhone 18 Pro 並未包含在此次促銷範圍內。
要提醒想跨海搶便宜的消費者，美國官方贈送的禮品卡僅限當地帳號與通路使用，若透過代購或轉運方式從海外入手，除了要精算國際運費與進口關稅外，也需留意台灣地區的產品保固與 AppleCare+ 服務限制。
雖然台灣蘋果官網與直營店不舉辦黑五禮品卡活動，但台灣本土通路的優惠同樣誠意十足：
STUDIO A 黑五特賣會11/27開搶
蘋果授權經銷商 STUDIO A 宣布，將於11月27日在全台7大指定門市（台北西門、台北士林、桃園統領、新竹清大、台中彩虹、台南大億、高雄科大）舉辦年度特賣會，當天上午10點30分發放號碼牌、11點準時開賣。現場除了 SA 認證主機（整修品）最低3.1折起、iPhone 13 128GB 特價7,900元起之外，全新 Mac 與 AirPods 也推出限時折扣，師生憑證購買認證主機還可再享9折優惠。
好市多黑色購物節延長兩週
台灣好市多今年將黑色購物節檔期擴大延長至兩週，從11月23日起每日下午陸續揭曉隔日限定的重磅折扣商品，依照往年慣例，黑五檔期後半段與週末有機會看到釋出 iPhone、MacBook、iPad 或 AirPods 等蘋果熱門商品的現折優惠，有換機需求的民眾不妨密切鎖定官方App每日預告。