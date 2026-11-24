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專業大股東持股消失 藍質疑4500萬公帑為何不退場？

蘇巧慧9度否認妹妹是負責人 洪孟楷搬《公司法》反擊

揭蘇家基金會、企業集中同棟大樓 牛煦庭再提高額公帑流向

曠世智能案延燒183天 李彥秀喊話檢調出手

九合一選舉倒數4天，國民黨團今（24）日再度追打新北市長候選人蘇巧慧家族涉及的曠世智能投資爭議，揭露當初公股投資看中的專業法人股東「嘉實資訊」，如今持股已從財報中消失，但國發基金及台企銀創投卻遲遲未見退場動作，國發基金持股價值更從每股13元跌至3.8元。藍營另指控，蘇巧慧183天來未說清楚投資爭議，更9度否認妹妹蘇巧純是公司負責人，質疑全民淪為「接盤俠」，要求檢調介入調查。國民黨團書記長許宇甄指出，根據財政部11月11日提供的書面說明，台企銀創投2022年11月參與曠世智能現金增資、投入2080萬元，主要考量該公司營收逐年成長超過10%，以及主要法人股東為金融資訊服務與軟體整合產業的領先企業「嘉實資訊」。然而，許宇甄表示，國發基金與台企銀創投投入資金後，曠世智能自2023年起營收逐年衰退超過10%，陷入虧損。國民黨團查閱嘉實資訊財報發現，2020年至2024年均列有曠世智能持股，但2025年以後的財報中，相關持股已經消失。許宇甄質疑，當初公股看中嘉實資訊才跟進投資，如今專業股東疑已退場，公股為何仍持續持有？蘇家當初以每股0.5元入股，國發基金卻以每股13元進場，如今股權價值僅剩3.8元，至今未見啟動退場評估，難道要全民替蘇家兜底？國民黨團首席副書記長洪孟楷指出，從9月9日至11月19日，蘇巧慧共9次回答「妹妹不是公司負責人」，但蘇巧純擔任曠世智能董事暨營運長，根據《公司法》第8條規定，股份有限公司董事即屬公司負責人，質疑蘇巧慧究竟在規避什麼？洪孟楷也將曠世智能案與普發現金2萬元議題並列，批評行政院對普發現金態度曖昧，當初投資私人公司4500萬元卻相當乾脆。他追問，國發基金及台企銀投資前，是否充分查核該公司營運長為時任行政院長蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧的妹妹？相關爭議不會因選舉落幕而結束。國民黨立委牛煦庭指出，台北市南京東路二段一棟大樓內，除曠世智能外，還有蘇貞昌創立、妻子詹秀齡擔任負責人的超越基金會、蘇巧純擔任負責人的二三設計及二三無限整合行銷公司，以及蘇巧慧丈夫任職的韶光電影有限公司。牛煦庭也提及桃園市立圖書館總館工程爭議，指蘇巧純過去曾承諾不參與公家標案，但二三設計公司卻透過營造商下游承包體系參與工程，質疑相關做法是否規避利益衝突迴避規範。國民黨立委李彥秀表示，國發基金及台企銀共投入約4500萬元，決策過程有無不法、是否有人施加不當影響力，蘇巧慧都應說清楚。涉及鉅額公帑的投資案，本就應攤在陽光下接受全民檢視。李彥秀強調，曠世智能案的投資時間軸、股權結構及金流疑點，國民黨團已陸續提出，從案件揭露至今已過183天，卻遲遲未見檢調有所動作，質疑「難道辦案標準只要碰到蘇家就轉彎？」呼籲檢調儘速介入釐清相關疑義。