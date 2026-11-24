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中媒稱川普不支持台獨 外交部：美方已表達政策不變

引Quad領袖宣言 強調台海和平穩定重要性

林佳龍、陳明祺近期接觸美國議員 力推避免雙重課稅法案

美國總統川普與中國國家主席習近平日前在深圳APEC峰會場邊舉行今年第三次會晤，中國官媒《新華社》事後報導，川普在會中表示「美方不支持台獨」，但美方並未公開證實相關談話內容，引發外界關注。對此，外交部北美司副司長焦國祐今（24）日表示，台美雙方保持密切聯繫，美方已向台灣表達對台政策不變，批評中國官媒是北京當局的宣傳工具，對於相關輿論操作不會特別理會。此外，針對台美避免雙重課稅法案（ADTA），焦國祐也透露，外交部長林佳龍及次長近期與美國國會議員互動時，均親自表達推動法案的立場，盼美國國會儘速通過。川普與習近平19日在APEC場邊舉行雙邊會談，根據《新華社》報導，習近平在會中提及台灣問題，要求美方堅持正確立場，避免中美關係出現重大波折；報導並稱川普表示「美國不支持台獨」。不過，美方並未公布足以核實這段說法的完整會談內容。媒體今在外交部例行記者會追問，台灣是否已向美方了解川普有無做出上述表態？焦國祐回應，台美在各項議題上始終保持密切聯繫，雙方溝通管道順暢，也具有良好互信。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及多名美方高層官員，已多次重申美國對台政策不變，《台灣關係法》及「六項保證」長期以來都是美國對台政策的重要基礎。他強調，針對中國官媒單方面發布的訊息，「其實美方已經有跟我們表達對台灣政策是不變的」，並批評中國官媒只是北京當局的宣傳工具，對於類似輿論操作，外交部不會特別理會。焦國祐表示，川普日前在菲律賓參加四方安全對話（Quad）領袖會議，會後領袖宣言也強調維護台海和平穩定的重要性。他並重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，不會因北京及其官媒的說法而改變。台灣將持續貢獻區域和平穩定，並深化與美國及理念相近國家的合作，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。此外，媒體也關切外交部長林佳龍上週訪問美國德州，以及外交部次長陳明祺訪問加拿大期間，與美國國會議員會晤時，是否曾討論台美避免雙重課稅法案。焦國祐表示，避免雙重課稅是台灣企業赴美投資非常重視的議題，也是外交部全力推動的工作。他指出，無論是部長或次長等高階官員訪問美國、加拿大，與美國國會議員互動時，都會親自表達台灣對此議題的重視，希望國會儘快通過相關法案。