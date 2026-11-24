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高市府客家事務委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會於 今（24 ）日於高雄市政府舉辦《高雄．好客》雜誌創刊記者會，以「看見高雄客家的 100+ 種樣子」為主題，展現高雄客家多元且當代的文化面貌，曾於高雄市議會質詢時大力推動客家專屬刊物成立的高雄市議員張博洋出席見證。張博洋也在記者會致詞時公開宣示，高雄客家文化發展的下一個「重中之重」，就是全力爭取「世界客家博覽會」落腳高雄舉辦。張博洋表示，翻開《高雄．好客》創刊號前幾頁，便能看見屏東客家出生的客家詩人曾貴海醫師的珍貴記錄。曾醫師長期為台灣文學、本土文化傳承及高雄城市發展傾注心力，其詩詞創作正是客家文化深層記憶的具體展現。張博洋強調，文化傳承極其需要文字與故事的深刻記錄。在 AI 普及的科技時代，每個人都努力跟上 AI 步調，但許多文化的核心情感是 AI 永遠無法取代的。AI 固然能幫人們快速摘要資訊、理解客家的表面定義，但客家文字與詩詞中記錄著客家人面對時代與文化環境變遷時的無奈、折磨與心境轉變，這些深刻的人情感情無法從 AI 算式中獲得。因此，社會格外需要照片、故事、文字與雜誌刊物，讓這份珍貴的客家記憶得以被完整保存與傳唱。談及創刊緣起，張博洋特別回顧過去在高雄市議會向客委會質詢的建言。他表示，當時注意到屏東縣為推廣縣政與文化，推出了兼具質感與青年潮感的縣政雜誌；身為潮流雜誌，如日本《秋刀魚》雜誌訂閱者的他深受啟發，因而向客委會主委楊瑞霞與市長陳其邁建言：高雄擁有豐富的美濃客庄文化、屏東同鄉會、鳳山與新苗等地區的客家社群，理應擁有一份屬於高雄客家的質感刊物。張博洋指出，高雄客家文化兼具傳統在地與都會發展的多樣性。不論是美濃在地鄉親，或是從美濃、屏東竹田等地移居高雄打拼的「都會客家」，許多珍貴故事過去多僅留存在長輩腦海與口耳相傳中。如今透過《高雄．好客》的出版，能將這些生命記憶與歷史軌跡系統化地以文字呈現，讓人們清楚知道高雄客家從何而來，進而指引未來文化的發展方向。張博洋也在記者會致詞時公開宣示，《高雄．好客》的創刊是一個美好的開端，而高雄客家文化發展的下一個「重中之重」，就是全力爭取「世界客家博覽會」落腳高雄舉辦，期待結合市府、議會與民間的力量，將高雄豐富且多元的客家文化推向國際舞台。