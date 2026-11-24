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「北一女神」蔡瑞雪今（24）日宣布跟大7歲的醫生結婚，她過去曾跟富二代DJ孫麥傑交往1年半，今年初又爆出跟前《GQ Taiwan》編輯長王懷祖（Kevin Wang）不倫戀，掀起不少爭議，她過去交往孫麥傑時，曾經在公眾火熱放閃，但後來傳出男方家長不喜歡蔡瑞雪，兩人戀情告吹。蔡瑞雪過去曾跟富二代孫麥傑交往1年半，兩人2023年被拍到在街頭熱吻後認愛，當時他們時常在社群放閃，不過2024年10月傳出男方家人看不起蔡瑞雪的學歷、家庭，因此兩人分手；到了2025年，蔡瑞雪跟孫麥傑又被發現在街頭親熱，疑似轉為「地下戀情」，當時男方經紀人只回應「緣分」，讓許多人霧裡看花。今年3月，蔡瑞雪又傳出新戀情，她被《鏡週刊》爆料跟《GQ Taiwan》前編集長王懷祖疑似在信義區擁吻，還被發現一起飛去北海道滑雪，但男方是已婚身分，因此「蔡瑞雪不倫戀」瞬間成為大家討論話題，事後蔡瑞雪發聲，男方告訴自己早跟妻子分居、正在協商離婚，才進一步認識，事後王懷祖辭去雜誌編輯長工作，已經搬到香港生活。蔡瑞雪今日宣布結婚，對方都不是過去爆出緋聞的男性們，而是一位大她7歲的醫美診所醫師，她幸福在IG寫下「婚後日記💕」並PO出15張影片照片，老公帥氣正面也曝光，並且轉發了老婆的貼文：「往後的日子，請多指教💗。」