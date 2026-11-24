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中油今（24）日表示，面對國際地緣政治情勢不確定性與能源市場之挑戰，持續以穩定供應國內油氣為首要任務，已透過多元採購與即時調度等各項因應措施，目前國內油氣安全存量均高於法定標準，且至明年2月春節期間，國內油氣供應無虞。中油說明，經濟部於昨（23）日召開能源應變小組第112次會議，滾動檢討未來3個月油氣能源之採購與船期安排、安全存量與價格趨勢。中油將持續依據經濟部指示，每日盤點油氣進口及船運情形，密切掌握中東情勢、國際油氣價格及航運路徑變化，適時調整採購與調度規劃並備妥應變備援方案。嗣經盤點確認，目前國內油氣安全存量均高於法定標準，且至明年2月春節期間，國內油氣供應無虞。中油指出，自今年2月28日中東戰事爆發以來，面對國際油氣價格大幅飆漲，台灣中油持續落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收大部分漲幅。截至目前，國內油價已28度凍漲、6度緩漲，且以92無鉛汽油每公升零售價為例，韓國補貼後約45.8元，日本補貼後約35.1元，遠高於我國油價31.2元。