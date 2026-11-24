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湖人隊自1985年以來「全聯盟首支達成15勝」賽季 最終季後賽戰果 當季歷史地位 1986-87賽季 NBA總冠軍 「Showtime湖人」擊敗塞爾提克奪冠 1987-88賽季 NBA總冠軍 擊敗活塞成功完成二連霸 2001-02賽季 NBA總冠軍 歐尼爾、柯比領軍締造三連霸王朝 2019-20賽季 NBA總冠軍 詹姆斯與AD聯手奪下隊史第17冠

洛杉磯湖人今（24）日在主場迎戰猶他爵士，成功報了前幾日主場爆冷落敗的一箭之仇，終場以109：94笑納2連勝。此役過後，湖人在近12場比賽中狂掃11勝1敗的恐怖戰績，同時成為本季全聯盟首支達成15勝里程碑的球隊。值得一提的是，自1985年以來，湖人只要成為聯盟第一支拿到15勝的隊伍，最終全數順利捧起NBA總冠軍金盃，封王機率高達百分之百。湖人前幾日才在主場意外不敵爵士、吞下近12戰的唯一一敗，今日雙方再度交鋒，紫金大軍從防守端做起，將爵士全場得分壓制在94分，最終以15分之差完成甜蜜復仇，開季至今戰績推進至傲視全聯盟的15勝。根據數據媒體《Novig》統計，湖人正式成為2026-27賽季全聯盟第一支拿下15勝的球隊。回顧隊史紀錄，自1985年以來，湖人過去共有4個賽季率先達成15勝大關，分別是1986-87賽季、1987-88賽季、2001-02賽季以及2019-20賽季，而這4個賽季最終無一例外全部奪下NBA總冠軍，也讓這項「15勝封王神定律」成為湖人本季衝擊隊史第18冠的好兆頭。談到球隊開季至今勢如破竹、近12場比賽豪取11勝1敗的絕佳狀態，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪時將功勞歸於全隊無私的團隊文化。瑞迪克認為：「所有人都達成了共識，把球隊放在第一位、放下個人私心。這一點至關重要，也是我們開局能夠取得如此出色成績的原因之一。從訓練營的第一天起我們就非常明確，這個賽季的核心是『團隊』，而非任何一個單獨的個體，到目前為止，大家也確實做到了。」