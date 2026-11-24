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▲遠雄建設總經理王耀堂出席見證「小小建築師」體驗館開幕活動，協同Kidzania執行長與孩子代表一同為品牌跨界投入親子教育寫下新篇章。（圖／遠雄建設提供）

大人的城市忙著工作，孩子的城市則充滿探索與想像。全球知名兒童職業體驗品牌 KidZania Taipei 奇薩尼亞台北今(24)日揭幕，近2,000坪的迷你城市集結約40個國內外知名品牌，提供近50種職業體驗；遠雄建設也跨界參與，打造全新「小小建築師」體驗，將原本專業的建築知識，轉化成孩子可以親手操作、親身感受的生活任務。走進遠雄建設「小小建築師」體驗館，孩子穿上職業制服，化身建築團隊的一員，從動手組裝房屋模型開始，親自完成一棟屬於自己的房子。透過從無到有的過程，建築不再只是眼前的一棟建築物，而是一連串需要觀察、思考與動手解決問題的任務。「房子蓋好了，真正的挑戰才開始」。孩子接著透過地震模擬器，親身感受地震搖晃，從體驗中理解建築結構及居住安全的重要性。從「房子如何蓋起來」，進一步思考「房子如何蓋得更安全」，讓平常難以理解的建築知識，轉化成孩子能感受的真實經驗。「好房子不只要安全，更要思考人如何生活」。安全只是好房子的第一步！完成的房屋模型接著會被放進預先打造的模擬城區，讓孩子把視角從「一棟房子」拉高到「一座城市」，觀察不同建築之間的距離、排列方式、日照與空間配置。「如果房子靠得太近，會發生什麼事？」「下午太陽一直曬進家裡，可以怎麼辦？」透過貼近日常生活的問題，孩子開始理解棟距、日照及節能設計等原本艱深的建築概念，也發現一棟真正住得舒服的房子，不只需要堅固，還要思考自然環境、空間安排，以及建築與周遭城市的關係。「從同仁家庭出發，讓建築成為親子間的共同話題」。遠雄建設特別邀請公司同仁的孩子參與體驗拍攝，讓親子共融的教育理念從內部家庭出發。對平時投入建築工作的同仁而言，除了孩子們可以從體驗中認識自己的職業之外，也能讓工作中的專業知識，變成親子之間共同探索的生活話題。除了同仁家庭之外，現場也邀請人氣親子YouTuber「恩恩老師EanTV」到場參與，從不同視角感受「小小建築師」的體驗魅力，讓建築教育透過更多元的分享把樂趣傳遞給更多家庭。完成任務後，孩子能獲得專屬「小小建築師證書」，也能透過線上小遊戲挑戰延續樂趣。遠雄建設此次攜手KidZania打造「小小建築師」體驗館，透過職業體驗，讓尚未接觸購屋議題的孩子與家庭，也能從日常視角重新理解建築與生活的關係。將「美好共生」進一步延伸至親子與下一代，讓原本屬於建築專業的知識，轉化為孩子也能理解與體會的生活價值。遠雄建設指出，期待從孩子親手完成的第一棟房子開始，種下對安全、舒適、環境與城市的理解；讓「Living Better」不只是對今天居住者的承諾，也成為陪伴下一代認識美好生活的開始。