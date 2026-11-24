頭號球星唐西奇（Luka Doncic）雖然投籃手感低迷，全場24投僅8中，命中率3成33，但在防守端存在感十足，不僅大量跑動追防、還主動領防持球人

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防守端全面升級 封鎖禁區與側邊防線

唐西奇手感不佳 角色球員能跳出

當唐西奇願意防守 湖人終於有奪冠樣貌

當唐西奇也願意投入更多精力防守，全隊體系運轉上來，湖人終於有爭冠的樣貌。

洛杉磯湖人今（24）日主場109：94擊敗猶他爵士，成功一雪前恥，季初防守不佳的問題有所改善，，搭配拉拉維亞（Jake LaRavia）、塞布爾（Matisse Thybulle）與威廉斯（Ziaire Williams）3位前鋒，湖人打出單防強隊潛力，讓主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後笑開懷。上一次交手中，湖人在防守輪轉上顯得相當遲緩，不僅讓爵士的年輕鋒線群頻繁在禁區得手，更在轉換防守中給對手太多輕鬆取分的機會，導致比賽節奏被爵士的高速進攻拖著走。本次湖人將失分壓低至94分，展現出截然不同防守強度。教練團在擋拆防守上採取更積極的換防，多半用一對一單防就限制爵士進攻，唐西奇多次擠過掩護單防對手、也製造進攻犯規，在防守端存在感十足，不給爵士二次進攻空間，整場比賽湖人成功將節奏鎖在自己擅長的半場陣地戰中。湖人進攻端過度集中於唐西奇一人持球發動，當爵士採取針對性防守或湖人外線無法開張時，球隊進攻容易陷入停滯，缺乏有效的無球跑動與第二波進攻發起點。儘管本場唐西奇外線手感冰冷、命中率不如預期，但他迅速調整打法，將重心轉向組織串聯與吸引包夾，半場便送出6次助攻。更重要的是，湖人其他球員及時挺身而出，透過更多的無球掩護與底角埋伏，創造出大量空檔機會，讓全隊多點開花，完美分擔核心球星的得分壓力。此外，湖人上一場開局階段慢熱，陷入落後局面，迫使主力球員全力拚戰，消耗大量體能取分，雖然成功逆轉，但最終也在第四節體力下滑而功虧一簣。本次對決，湖人從首節就展現強烈的復仇決心，透過高壓防守帶動轉換快攻，半場結束時便已建立起14分領先，第三節雖然又被追回，但拒絕讓上一次第四節崩盤憾事重演，末節開局光是用第二陣容就徹底打爆爵士主力。湖人本季場均得分、進攻效率全部位列全聯盟第一，但防守僅排第18，想要爭冠終究得回到防守端，