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▲市長盧秀燕參觀館內的安藤忠雄書區(圖／文化局提供2026.11.24)

坐落於秋紅谷生態公園綠意之中的「為未來孵的蛋」正式成形。由國際建築大師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」，今(24)日舉行主體工程完工典禮。建築融合大師標誌性的清水模語彙與逾百棵喬木，打造森林包覆橢圓量體的閱讀秘境；這座安藤忠雄在海外唯一的「童書之森」據點，預計明(116)年5月開館，成為台中市第50座圖書館，也為台中再添國際文化新地標。台中市長盧秀燕出席典禮時表示，全市50座圖書館中，她任內新建及修建就達28座。她回憶，幾年前從新聞得知安藤忠雄對台灣抱有深厚情感，有意為台灣設計兒童圖書館，隨即透過與安藤事務所熟識的忠泰建設副董事長李彥良協助爭取。然而，大師開出的條件相當嚴格，包括「不接受政府編列預算」，以免原始構想受限於法令與採購規定，且完工後須成立基金會營運，基地也必須由他親自挑選。盧秀燕指出，安藤忠雄將這座圖書館命名為「卵」，先前她宣布興建台灣超巨蛋時曾提及要「再孵一顆蛋」，指的便是此處。下個月即將卸任的她感性表示，孩子是國家未來的希望，期盼將這顆「蛋」獻給台中、全台乃至全世界的兒童。未克親臨現場的安藤忠雄也特別透過影片致意。他表示，人生百年不只是追求長壽，更重要的是保持活力、持續思考並勇於表達。他以親自設計的「青蘋果」象徵青春與希望，期許孩子透過閱讀探索世界、找到自我定位；他也強調，即便進入AI時代，閱讀依然無可取代，唯有閱讀能深化思考、培養獨立思辨能力，這正是他想帶給下一代的珍貴禮物。文化局指出，「童書之森．台中」以森林包覆橢圓形建築，呈現「為未來孵的蛋」意象，透過清水模的靜謐質感結合自然光影變化，讓孩子在綠意環繞中沉浸於閱讀。此外，大師也為台灣準備兩份大禮大型景觀雕塑「青蘋果」與「安藤忠雄書區」，收錄其相關著作，讓孩子從大師的創作與人生故事中，汲取突破自我的力量。台中市立圖書館表示，主體工程完工後將接續進行室內裝修與營運規劃，未來將結合親子共讀、主題選書及多元活動，打造親子共享的閱讀空間。