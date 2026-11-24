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民進黨議員候選人杜文卿因不滿縣長候選人陳品安替無黨籍候選人站台，日前造勢宣稱，一定要蓋國民黨籍縣長鍾東錦，「民進黨夠力就開除我黨籍」。對此，民進黨今（24）日上午表示，杜文卿已涉違反黨紀，已請苗栗縣黨部立即處理有關開除杜文卿黨籍事宜，苗栗縣黨部評議委員會稍早決議，處以除名處分。苗栗縣黨部表示，接獲黨員檢舉，針對民進黨提名苗栗縣第三選區（通霄、苑裡）縣議員候選人杜文卿，日前於公開場合表態支持他黨苗栗縣長候選人鍾東錦乙事，已涉及重大違反黨紀，苗栗縣黨部依黨規進行調查議處。苗栗縣黨部評議委員會決議，杜文卿違紀助選案，涉重大違紀，經民進黨部評議委員會檢視相關違紀影像檔，一致決議認定杜文卿於公開場合，公開表達支持非本黨提名之候選人，違反民進黨《紀律評議裁決條例》第十四條：為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以下之處分及第十五條第一款：公開發表支持非本黨提名候選人之言論，違紀助選事實明確，為顯本黨紀律，評議委員會決議處以除名處分。苗栗縣黨部重申，選舉已進入最後關鍵時刻，民進黨提名之公職候選人與全體黨員同志，皆應嚴守黨紀，全力支持民進黨提名之苗栗縣長候選人陳品安。對於任何破壞團結、違背黨紀之行為，本黨部絕不寬貸。