搭飛機除了可以索取毛毯、枕頭，使用手機、平板看影片時，最好也要主動索取耳機並戴上，避免聲音干擾其他乘客。聯合航空已將配戴耳機列為強制規定，拒絕配合可能被請下飛機；西南航空空服員也曾借出自己的耳機給旅客應急。不過要注意的是，經濟艙免費有線耳機通常可以帶走，但商務艙及豪華經濟艙的耳罩式耳機屬航空公司財物，只能在航程中使用。
搭飛機別忘了拿免費耳機！空服員曝機上規定 違反還可能被請下機
美國旅遊媒體《Travel + Leisure》報導，空服員最推薦旅客主動索取的機上免費用品就是耳機，部分航空會免費提供有線耳機，但各家規定不同，商務艙配置的耳罩式耳機更不能擅自帶下飛機。
一名聯合航空空服員透露，起飛前通常會詢問乘客是否需要耳機，機上提供的有線耳機雖然音質不及高階品牌，卻能直接搭配座椅娛樂系統使用。
聯合航空也已將使用電子設備時配戴耳機列為規定，若拒絕配合，嚴重時可能遭請下機。西南航空空服員則分享，曾借出自己的耳機給忘記攜帶的乘客，避免影音聲響影響其他人休息。
依照《NOWNEWS》記者實際搭機經驗，華航及長榮航空等通常都會放在入機處，供民眾自行索取，也可以上機後再詢問空服員是否能提供。
不過，免費耳機並非每家航空都有提供，西南航空因部分航班沒有座椅螢幕，因此不附耳機；捷藍航空一般經濟艙則採付費購買制。旅客若打算自備耳機，也要留意機上設備可能使用單孔、雙孔插頭或USB-C，部分新型娛樂系統才支援藍牙，準備轉接頭較保險。
至於商務艙或豪華經濟艙提供的耳罩式耳機，通常採用特殊接頭，僅供機上娛樂使用，屬於航空公司財物，不能帶走。一般經濟艙免費發放的有線耳機則多半可以留作紀念，索取前仍建議確認航空公司規定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國旅遊媒體《Travel + Leisure》報導，空服員最推薦旅客主動索取的機上免費用品就是耳機，部分航空會免費提供有線耳機，但各家規定不同，商務艙配置的耳罩式耳機更不能擅自帶下飛機。
一名聯合航空空服員透露，起飛前通常會詢問乘客是否需要耳機，機上提供的有線耳機雖然音質不及高階品牌，卻能直接搭配座椅娛樂系統使用。
聯合航空也已將使用電子設備時配戴耳機列為規定，若拒絕配合，嚴重時可能遭請下機。西南航空空服員則分享，曾借出自己的耳機給忘記攜帶的乘客，避免影音聲響影響其他人休息。
不過，免費耳機並非每家航空都有提供，西南航空因部分航班沒有座椅螢幕，因此不附耳機；捷藍航空一般經濟艙則採付費購買制。旅客若打算自備耳機，也要留意機上設備可能使用單孔、雙孔插頭或USB-C，部分新型娛樂系統才支援藍牙，準備轉接頭較保險。
至於商務艙或豪華經濟艙提供的耳罩式耳機，通常採用特殊接頭，僅供機上娛樂使用，屬於航空公司財物，不能帶走。一般經濟艙免費發放的有線耳機則多半可以留作紀念，索取前仍建議確認航空公司規定。