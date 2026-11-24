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川普再控台灣偷走晶片生意！聲稱美國原本掌握100%市場

預告兩年後晶片關稅達200% 川普：企業負擔不起只能赴美

點名魏哲家是天才！川普稱台積電將赴德州蓋大型工廠

稱台灣還有「其他顧慮」 川普揚言卸任前奪回晶片市場

大讚黃仁勳領導輝達 強調AI產業是美國經濟關鍵

美國總統川普再度指控台灣「偷走」美國的半導體產業！川普週一（23日）接受媒體專訪時，聲稱美國過去掌握全球幾乎所有晶片生意，卻被台灣奪走，更預告未來兩年晶片關稅可能高達200%，藉此迫使半導體企業赴美設廠。此外，川普也點名台積電董事長暨總裁魏哲家，盛讚他是「天才」，並稱台積電除了亞利桑那州，還計畫在德州興建大型工廠。綜合美國財經媒體《CNBC》等外媒報導，川普23日接受知名財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）專訪，談及人工智慧（AI）產業發展、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，以及美國半導體製造業回流計畫。川普在訪問中再度將矛頭指向台灣，聲稱美國過去曾掌握全球所有晶片生意，卻因歷任政府未採取適當措施，讓台灣取得幾乎全部的市場。「他們偷走了、拿走了幾乎100%的晶片生意，除了英特爾和其他幾家小公司之外。」川普說，「我們原本擁有100%的晶片生意，結果被他們拿走了。」川普認為，美國過去失去半導體製造優勢，主要原因是歷任總統未善用關稅政策。他表示，如果美國當年就對外國晶片課徵100%、200%，甚至300%的關稅，相關企業便不可能輕易將生產業務移往海外。川普接著宣稱：「兩年後，他們將為晶片支付200%的關稅。」他強調，正因為企業無法負擔如此高額的關稅，才會紛紛選擇前往美國設廠。「他們全都來美國蓋工廠，因為他們負擔不起那些關稅。我們將拿回所有晶片生意。」除了批評台灣搶走美國晶片產業，川普也在訪問中公開稱讚台積電董事長暨總裁魏哲家，形容他是一位非常傑出的「天才」。川普指出，台積電正將大量晶片製造業務轉移至美國，除了已在亞利桑那州投入鉅額資金設廠，未來還計畫在德州興建大型工廠。他認為，台積電之所以持續擴大在美投資，就是為了避免支付高額關稅，證明自己的關稅政策確實發揮作用。川普談及台灣時，也意有所指地表示：「坦白說，台灣還有其他方面的顧慮。」不過，他並未進一步說明所指為何，隨即強調各國半導體企業都正前往美國興建工廠。川普宣稱，目前美國境內正在興建的部分晶片工廠規模極為龐大，甚至綿延數英里，並預期在自己卸任前，美國將重新掌握全球晶片產業相當大一部分的市場。他也再次強調關稅的重要性，聲稱如果自己現在宣布取消關稅，相關企業可能立刻停止興建工廠。專訪中，川普也談及剛重返輝達執行長職務的黃仁勳，強調他對AI產業具有不可取代的影響力。川普表示，黃仁勳是輝達能取得今日成就的重要功臣，甚至直言：「如果沒有他，輝達不會有今天。」他指出，輝達雖然本身不直接製造晶片，卻憑藉技術與商業模式成為全球AI產業的領導企業之一，也曾登上全球市值最高公司的寶座。川普認為，隨著黃仁勳回歸，以及美國積極推動半導體製造回流，未來美國有機會進一步鞏固在AI與晶片產業的競爭優勢。