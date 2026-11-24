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中華職棒味全龍主力捕手蔣少宏在球隊YT節目《龍將報報》錄影時，意外在社群平台掀起軒然大波！在影片中，蔣少宏重提隊友吉力吉撈．鞏冠先前在場上推擠富邦悍將捕手戴培峰的衝突事件，不僅激動替隊友抱不平，更脫口說出「推人怎麼了」、「不要在那邊道德綁架」等發言。畫面曝光後迅速引爆Threads網友正反論戰，也讓原本早已和平落幕的球場風波再度被推上風口浪尖。畫面中的蔣少宏在錄影時，話題聊到先前吉力吉撈．鞏冠與戴培峰的本壘板肢體衝突時，蔣少宏情緒相當激動，直言：「我就是要講，我就是要幫我兄弟爭一口氣。」緊接著更語出驚人表示，「你們不要在那邊道德綁架，推人怎麼了？他沒有拿棒子打人。」並要求外界別再用輿論壓力批評，認為事情已經過去，現在可以拿出來談。影片上傳後迅速在棒球迷圈擴散，累積超過6400次瀏覽、近400個讚與逾百則留言。部分味全龍迷對蔣少宏力挺隊友的講義氣態度表示讚賞，留言直呼「就是喜歡這個性」、「幫兄弟爭一口氣」；然而，更多網友則認為身為職業球員，公開以「推人怎麼了」合理化球場肢體衝突極為不妥。不少批評聲浪在留言區反問：「所以其他人以後也可以隨便推你嗎？」也有許多家長與球迷指出，中華職棒擁有大量兒童及青少年觀眾，職棒選手的一言一行都具有指標性，這番言論恐對年輕球迷造成不良示範；甚至有球迷無奈直言，這起事件原本已經平息，蔣少宏此舉無疑是在替球團製造額外的「公關危機」。部分網友更翻出中職《球團隊職員違規懲罰規定》，指出球員若有影響聯盟或球團形象的不當言行，理論上存在遭到懲處的空間。回顧這起衝突始末，事發於9月8日味全龍交手富邦悍將之戰，9局下吉力吉撈．鞏冠面對富邦終結者曾峻岳時，因一顆接近頭部的內角高球引發火氣，隨即轉身與蹲捕的戴培峰爆發口角並出手推擠，進而引爆兩隊板凳清空。當時吉力吉撈．鞏冠不僅當場遭到驅逐出場，事後更被聯盟處以罰款新台幣2萬元、禁賽1場。風波發生後，吉力吉撈．鞏冠已公開坦承推人動作不妥，味全龍球團也曾為不當行為與不良示範正式致歉；約一週後，吉力吉撈．鞏冠更主動致電戴培峰致意，戴培峰受訪時也大方表示兩人早已把話講開，理解球員在比賽高壓下的情緒起伏，並強調投手絕非故意投出近身球。不料在兩位當事人早已握手言和兩個多月後，蔣少宏的私下言論意外流出，再度讓這起陳年舊帳成為棒壇熱議焦點。