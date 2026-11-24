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義大遊樂世界爆個資外洩！會員收「自動扣款」詐騙信

▲義大遊樂世界會員收到「自動扣款」詐騙信。（圖／讀者提供）

義大開發個資安全事件4大聲明！停止線上商城服務已向警方報案

近期台灣多家品牌網路遭駭客攻擊，義大遊樂世界也驚傳旅客個資外洩事件；有會員投訴收到「自動扣款」詐騙信件，列出電話號碼與曾購買的商品明細。對此，《NOWNEWS今日新聞》向業者查證，近期各家網路爆發會員個資外洩問題層出不窮，義大遊樂世界也傳出疑遭駭客攻擊，有會員向《NOWNEWS今日新聞》投訴，曾於去年7月在官網上購買門票，卻在今年11月再度收到寄件者為義大遊樂世界的訂購通知信件。信中清楚列出會員曾買過的門票商品明細，還列出會員電話號碼，並通知將進行「自動扣款」，另留下客服LINE聯繫管道。乍看之下，與現今詐騙集團慣用的釣魚手法類似，會員因此提高警覺，向媒體投訴。對此，《NOWNEWS今日新聞》求證義大遊樂世界，官方回應表示，「本公司於115年10月30日下午接獲多名消費者反映，有人冒用『義大遊樂世界』名義寄發不實訂單及扣款通知郵件給消費者。」業者強調，「本公司緊急調查後，認為可能係公司資料庫遭駭客攻擊導致消費者個人資料外洩所致，立即啟動資安事件緊急應變機制」，已採取下列措施：提醒消費者提高警覺，並啟動受影響消費者通知作業，若收到聲稱訂單遭重複扣款、定期扣款或要求點擊連結、加入LINE客服及提供個人或金融資料等訊息，均請勿依指示操作，並透過義大世界官方客服管道或165反詐騙專線進行查證。，並依調查結果持續強化資訊安全管理與個資保護措施，降低類似事件再次發生的風險。義大遊樂世界表示，「對於此次事件造成消費者的疑慮與不便，本公司謹致誠摯歉意，並重申保障消費者個人資料與交易安全是公司的責任，我們將持續配合主管機關及警方調查，並依最新調查結果採取必要措施，全力維護消費者權益。」義大世界購物廣場亦提醒消費者提高警覺，強調不會透過電話、簡訊、Email或LINE要求操作網路銀行轉帳，或提供OTP驗證碼、信用卡資料及個人資料。如果接獲可疑聯繫，切勿點擊任何連結，請透過官方客服管道確認或撥打 165反詐騙專線諮詢。