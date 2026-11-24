鈴菌熱鬧「亂入」奇美食品！買年菜，有機會把檔車騎回家！騎士練車，還有奇美刈包補充能量！奇美食品攜手 SUZUKI 台鈴機車展開跨界合作，讓美食與騎乘走進彼此的活動，從府城辦桌延伸到騎士訓練營，也為消費者準備新春好禮。
雙方分屬不同領域，卻有著同樣的堅持：專注細節做好產品，讓高品質與美好感受融入日常。這份共同理念，成為 SUZUKI 與奇美食品展開合作的重要契機。SUZUKI 持續鑽研造車技術與騎乘體驗，將對品質的要求落實於車輛性能、操控設計與每一段旅程；奇美食品長期深耕食品研發與製造，旗下品牌「傳膳」以「將餐廳級美味帶進家庭餐桌」為核心理念，將精緻餐廳料理轉化為方便享用的調理美食，兼顧美味、品質與便利。
為了迎接 2027 羊年春節，雙方推出新春好禮。即日起至 2026 年 12 月 15 日，消費者於奇美食品線上商城選購指定商品，單筆消費滿 3,000 元，依活動辦法參加抽獎，就有機會抽中售價 16.8 萬元的 SUZUKI GIXXER SF 250。為家人準備團圓飯的同時，也為新的一年增添實現騎士夢的期待。
府城辦桌聊車 騎士訓練營品嚐奇美刈包
在奇美食品的府城辦桌活動，SUZUKI 將車款展示融入現場，讓前來赴宴的民眾在入席前，也能走近看看平常在路上擦身而過的車款。換到 SUZUKI 輕檔車訓練營，則由奇美食品準備餐點，當學員放下安全帽、捧起刈包大快朵頤，剛才練習起步、換檔的心得，自然成了交流時的話題。
下一站，雙方規劃在台南的奇美食品幸福工廠安排 SUZUKI 車款展示與快閃體驗。屆時，民眾和家人到訪幸福工廠，除了品嚐美食，也能把賞車排進同一趟行程。實際場次及體驗內容將另行公布。
週末想吃的一道菜，就能成為騎車出門的理由
對 SUZUKI 而言，高品質不只體現在車輛性能，也在於每段騎乘都能帶來愉悅感受。本次春節抽獎大獎 GIXXER SF 250，以全整流罩勾勒跑車輪廓，搭載 249 c.c. 單缸引擎及 SUZUKI S.O.C.S. 油冷技術，低轉速扭力充沛，起步反應輕快，兼顧動力表現與
靈活操控，無論日常通勤或假日與車友相約出遊，都能享受騎乘樂趣。
「週末去哪裡吃？」有時就是一趟騎乘的開始。邀約車友循著口袋名單出發，讓想吃的一道菜，成為下一趟旅程的理由。無論通勤或休閒，SUZUKI 陪伴騎士隨心所馭，騎向想要的生活。
想親自感受 GIXXER SF 250 的坐姿與騎乘手感，可查詢鄰近的展示及試乘據點，向經銷商洽詢。
GIXXER SF 250 車款介紹｜展示與試乘據點一覽
車友熟悉的「鈴菌」暗號，今年預購年菜也用得上
「感染鈴菌」是形容深深愛上 SUZUKI 的趣味說法。從喜歡一台車，到分享騎乘的樂趣，這份對 SUZUKI 的熱愛，也讓更多人認識品牌的魅力。
為感謝車友支持，SUZUKI 攜手奇美食品推出年菜專屬優惠。車主預購「傳膳酒家八寶宴」，結帳時輸入優惠碼「鈴菌擴散中」，即可由 5,688 元優惠至 4,999 元，每組現省 689 元。
邀請鈴菌車友把這份年節好康「擴散」給家人朋友，一起熱熱鬧鬧圍爐吃團圓飯！
春節早鳥活動資訊
活動日期｜即日起至2026年12月15日（六）
滿額抽車｜選購指定年菜，單筆消費含年菜滿 3,000 元，依活動辦法參加抽獎，就有機會抽中 SUZUKI GIXXER SF 250。
車主專屬優惠｜預購「傳膳酒家八寶宴」，輸入優惠碼「鈴菌擴散中」，享每組 4,999 元優惠價。
活動詳情｜傳膳年菜早鳥抽獎活動專頁
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府城辦桌聊車 騎士訓練營品嚐奇美刈包
在奇美食品的府城辦桌活動，SUZUKI 將車款展示融入現場，讓前來赴宴的民眾在入席前，也能走近看看平常在路上擦身而過的車款。換到 SUZUKI 輕檔車訓練營，則由奇美食品準備餐點，當學員放下安全帽、捧起刈包大快朵頤，剛才練習起步、換檔的心得，自然成了交流時的話題。
週末想吃的一道菜，就能成為騎車出門的理由
對 SUZUKI 而言，高品質不只體現在車輛性能，也在於每段騎乘都能帶來愉悅感受。本次春節抽獎大獎 GIXXER SF 250，以全整流罩勾勒跑車輪廓，搭載 249 c.c. 單缸引擎及 SUZUKI S.O.C.S. 油冷技術，低轉速扭力充沛，起步反應輕快，兼顧動力表現與
靈活操控，無論日常通勤或假日與車友相約出遊，都能享受騎乘樂趣。
「週末去哪裡吃？」有時就是一趟騎乘的開始。邀約車友循著口袋名單出發，讓想吃的一道菜，成為下一趟旅程的理由。無論通勤或休閒，SUZUKI 陪伴騎士隨心所馭，騎向想要的生活。
想親自感受 GIXXER SF 250 的坐姿與騎乘手感，可查詢鄰近的展示及試乘據點，向經銷商洽詢。
GIXXER SF 250 車款介紹｜展示與試乘據點一覽
車友熟悉的「鈴菌」暗號，今年預購年菜也用得上
「感染鈴菌」是形容深深愛上 SUZUKI 的趣味說法。從喜歡一台車，到分享騎乘的樂趣，這份對 SUZUKI 的熱愛，也讓更多人認識品牌的魅力。
為感謝車友支持，SUZUKI 攜手奇美食品推出年菜專屬優惠。車主預購「傳膳酒家八寶宴」，結帳時輸入優惠碼「鈴菌擴散中」，即可由 5,688 元優惠至 4,999 元，每組現省 689 元。
邀請鈴菌車友把這份年節好康「擴散」給家人朋友，一起熱熱鬧鬧圍爐吃團圓飯！
春節早鳥活動資訊
活動日期｜即日起至2026年12月15日（六）
滿額抽車｜選購指定年菜，單筆消費含年菜滿 3,000 元，依活動辦法參加抽獎，就有機會抽中 SUZUKI GIXXER SF 250。
車主專屬優惠｜預購「傳膳酒家八寶宴」，輸入優惠碼「鈴菌擴散中」，享每組 4,999 元優惠價。
活動詳情｜傳膳年菜早鳥抽獎活動專頁