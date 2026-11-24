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王辰翔感謝3位前輩支持 盼延續深耕基層、實事求是精神

主打偏鄉教育與育兒福利 再提紅斑性狼瘡女性凍卵補助





2026九合一選舉進入最後倒數，新竹縣議員王辰翔拚連任，獲新竹縣副縣長陳見賢、立法院長韓國瑜及台北市長蔣萬安接力力挺。韓國瑜透過影片肯定王辰翔對農業、教育議題的用心，蔣萬安則稱讚他最懂基層，從台三線交通改善到銀髮福利都走在最前線。王辰翔除感謝3位政壇前輩支持，也提出爭取偏鄉教育資源、提高育兒津貼及紅斑性狼瘡女性凍卵補助等政見，並將於11月27日選前之夜在北埔舉辦「作伙來聽歌」活動，邀請施文彬、曾瑋中等藝人登台演出，為選戰做最後衝刺。陳見賢近日與王辰翔相遇，肯定他多年來深耕北埔、峨眉，積極爭取地方建設、農業發展及鄉親福利，並勉勵他秉持為民服務的初心。另外，韓國瑜透過影片稱讚王辰翔對農業與教育議題特別用心，為人親切、溫暖且熱情。蔣萬安也錄影表示，王辰翔最懂基層，不論是台三線交通改善或長輩銀髮福利，都走在最前線，呼籲鄉親支持有衝勁、有實際行動的年輕人繼續為地方打拚。對於獲得3位政壇前輩的肯定與支持，王辰翔表達感謝。他說，陳見賢長期關心地方事務，尤其重視農民權益，始終是地方重要的支持力量「只要有陳見賢在就感到安心」，他也謹記陳見賢經常勉勵後輩「做什麼要像什麼，政治就是要為人民服務」，這句話成為自己從政的重要信念。選戰進入最後關鍵時刻，再次獲得陳見賢的鼓勵與肯定，讓他倍感溫暖，也更加堅定為家鄉奉獻的決心。王辰翔提到，韓國瑜院長常以「勿忘世上苦人多」的精神心繫基層，而蔣萬安市長在推動市政與公共議題時，也展現步步踏實的精神；2位前輩「深耕基層、實事求是」的政治精神，正是他未來為民服務的核心理念。針對北埔與峨眉未來的發展，王辰翔提出涵蓋「教育、家庭與環境」等政見。在教育方面，他承諾未來將持續爭取更多偏鄉教育資源，從學校硬體、教學設備、學習空間及相關教育計畫著手，依照各校實際需求逐步改善，確保孩子住在北埔、峨眉，教育機會絕不因地域而打折。在家庭照顧與社會福利上，王辰翔表示將持續爭取提高育兒補助津貼，並努力縮小家庭照顧與公托之間的補助落差，讓不同家庭的照顧方式都能獲得公平支持。此外，針對罹患紅斑性狼瘡且尚未生育、有生育規劃的女性，他也將爭取相關治療及凍卵補助，讓女性在面對疾病治療之餘，也能擁有更多生育規劃上的政策後盾。此外，王辰翔將於11月27日下午5時於新竹縣北埔鄉車亭停車場（人文廣場）舉辦「作伙來聽歌」選前活動，邀請施文彬、曾瑋中、張瀞及龍宣亘等藝人帶來精彩演出，透過音樂與親子同樂的溫馨氛圍，為北埔帶來不一樣的選前之夜與藝文饗宴。王辰翔也懇請北埔、峨眉鄉親在最後關鍵時刻給予支持，讓他繼續為地方建設與鄉親福祉努力。