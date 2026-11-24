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▲大家都不相信結婚，蔡瑞雪只好公開去登記結婚的照片。（圖／IG@snowbabyq）

網紅蔡瑞雪今（24）日，嫁給帥氣的蔡姓醫美醫師，更在IG曬出15張婚後生活的照片及影片，夫妻倆親親抱抱毫不避諱。事實上，去年10月蔡瑞雪才在29歲生日當天宣告「單身快樂」，當時的她不僅透露自己曾在感情中遭到欺騙，更以過來人的身分奉勸粉絲：「遇到渣男快跑，會犯錯的人只會一錯再錯。」如今找到攜手共度一生的對象，她昔日公開的3大擇偶條件也被翻出，分別是「不能說謊、不劈腿、要獨立」。蔡瑞雪去年10月在IG開放粉絲問答，被問及「怎麼分手的」，她大方分享自己的感情體悟：「我學會了一件事：不要相信毒誓，要相信行為，經歷過欺騙後，才懂得誠實有多珍貴。」還有粉絲詢問該如何放下背叛自己的男友，她也勸對方遇到渣男就要趕快離開，還自嘲：「我是過來人。」至於未來挑選另一半的條件，蔡瑞雪沒有提到外貌、身高或經濟能力，反而覺得誠實、忠誠及獨立擺才是首要考量關鍵。回顧蔡瑞雪過去的感情經歷，她在2024年3月認愛有著「微風男神」封號的富二代DJ孫麥傑，當時甜蜜形容對方讓自己每天都很開心，交往僅半年卻傳出分手，一度傳聞是男方家人反對這段戀情。2025年5月，兩人又被拍到在台北信義區街頭親吻，引發復合揣測，直到同年10月蔡瑞雪親口證實恢復單身，並在生日文寫下：「謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係。」不過她並未指名曾欺騙、背叛自己的人是誰。當時的蔡瑞雪將生活重心放回自己身上，也曾感性寫道：「在感情裡，誠實真的很重要，經歷過後，更要學會療傷，重新把愛留給自己，好好照顧心。」如今30歲的她再度分享感情生活，已經從女友升格為人妻，不僅大方公開老公的長相，還難得一次曬出大量夫妻私下相處的甜蜜畫面，至於兩人何時相識、交往及登記結婚，蔡瑞雪目前尚未透露。