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▲IKEA去年爆紅的「STRÅLA LED火柴造型落地燈」（899元）今年人氣回歸，三根巨型火柴交疊可兩段調光，成為千元內交換禮物熱門首選。（圖／IKEA提供）

▲IKEA VINTERFINT系列發揮玩心創意，將美式熱狗堡化為11公分玻璃聖誕樹吊飾（179元），千元有找就能送出趣味十足的交換禮物。（圖／IKEA提供）

▲HOLA熱賣「60公分聖誕小樹」（599元起）免煩惱收納，搭配「馬戲團系列羊毛氈吊飾」（499元起）與聖誕刺繡抱枕，輕鬆打造小宅過節儀式感。（圖／HOLA提供）

▲HOLA「浮生之石香氛系列」推出蠟燭（799元）與擴香（899元），以白流、野序等木質與柑橘調營造冬日暖意，千元內就能入手高質感聖誕交換禮物。（圖／HOLA提供）

聖誕節倒數一個月，辦公室與好友聚會紛紛開跑交換禮物！IKEA去年爆紅的「巨型火柴落地燈」今年人氣回歸，HOLA和樂家居則祭出登入APP領逾萬元折價券活動。《NOWNEWS》精選兩大居家品牌千元內高顏值交換禮物推薦，從百元搞怪吊飾到質感香氛一次看。IKEA今年以「玩心創意」與「北歐經典」打造VINTERFINT與STRÅLA系列，去年話題度破表的「STRÅLA LED火柴造型落地燈」（899元）正式回歸，三根巨型火柴交疊可兩段調光，擺在客廳秒成藝術品；想找平價搞怪款，還有熱狗堡與冰淇淋玻璃吊飾（各179元）、可摺疊紙製聖誕老人帽（149元）、馴鹿附蓋碗（499元）及三層點心架（499元），全數千元有找。HOLA同樣主打多款千元內實用好禮！小宅族最愛的「60公分聖誕小樹」（599元起）免煩惱收納，「馬戲團系列羊毛氈吊飾」（499元起）與「艾禮思木頭吊飾」（79元起）童趣十足；聖誕糖果與拐杖糖造型的「奧可利抱枕」（899元），以及木質柑橘調「浮生之石蠟燭」（799元）、「擴香」（899元），還有毛孩家庭必收的「石墨烯抑臭寵物床」（599元），送禮自用都體面。除了千元內單品，HOLA即日起至12月23日登入APP即可領取23張、總價值逾萬元聖誕折價券，包含香氛、餐具與寢具皆可折抵；若想趁優惠升級千元以上大禮，推薦最高蓄熱升溫8℃的「WARM TOUCH石墨烯保暖毛絨雙面毯」（1,680元），以及可整件機洗免裝被套的「奧可利200織水洗莫代爾被」（優惠價1,680元），領券入手更省荷包。