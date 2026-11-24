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陳文茜誇沈伯洋「造勢天才」：是別人做不到的

戳破沈伯洋弱點在這！她讚蔣萬安演講更驚豔

2026九合一大選進入最後倒數，台北市長選戰「洋流現象」持續受到關注，民進黨候選人沈伯洋近期透過社群串聯與創意造勢，成功吸引大批支持者自發參與，聲勢逐漸擴大。對此，資深媒體人陳文茜大讚他是「造勢天才」，不過話鋒一轉，她認為沈伯洋在政見辯論會上的表現相對薄弱，反而是現任台北市長蔣萬安的表現令人驚豔，「比國民黨過去30年的政治人物都更會演講」。陳文茜在《文茜的世界周報》分析，沈伯洋之所以能掀起「洋流」，關鍵在於他將傳統選舉組織方式搬到社群媒體，讓支持者不再只是被動接受動員，而是透過網路群組即時掌握掃街行程，自行前往現場力挺，甚至能在節目播出前就號召大批網友收看，將網路聲量轉化為實際參與。「沈伯洋是一個造勢天才！他把社群媒體的組織概念與很有創意的造勢活動結合在一起，這就是他崛起的原因，是別人做不到的事情。」陳文茜進一步形容，傳統選舉的「條仔跤」（樁腳）過去存在於地方組織，如今則是「住在社群媒體裡頭」，透過社群平台快速傳遞訊息，讓支持者自發性集結，甚至形成跨越北、中、南的參與熱潮。除了社群組織能力，造勢活動的創意也是陳文茜眼中「洋流現象」的重要關鍵，她特別提到沈伯洋在關渡宮舉辦的造勢活動，現場結合數十艘漁船燈光、煙火及無人機展演，將傳統民俗元素與現代科技視覺效果融合，成功營造出強烈的現場氛圍。陳文茜認為，這是近三、四十年來相當具有創意的造勢活動，透過現場效果與社群傳播相互加乘，讓活動聲量迅速擴散。不過，陳文茜也提醒，造勢能力與政策能力是兩回事，社群媒體可以創造聲量，卻不能取代政策論述。她觀察，沈伯洋雖在造勢活動中展現高度創意，但在政見辯論會上的政策表現相對薄弱；相較之下，蔣萬安在政見發表及競選總部成立大會上的演講表現，反而讓她更加驚豔。陳文茜認為，蔣萬安擅長將公共政策與市民日常生活連結，從孩子教育、城市安全，到AI園區及未來城市發展，都能讓民眾理解政策與自身生活的關係，她更直言：「沈伯洋造勢是天才；而蔣萬安比國民黨過去30年的政治人物都更會演講。」點出兩人在這場台北市長選戰中截然不同的競選特色。