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輝達周一宣布創辦人黃仁勳（Jensen Huang）重返輝達（Nvidia）執行長一職，暫時緩解了外界對輝達領導層的擔憂，但專家也點出，這次事件讓外界重新審視該公司的公司治理，以及對創辦人的高度依賴。根據CNBC報導，業界專家表示，黃仁勳的突然離職與意外復職，暴露出輝達核心內部的深層脆弱性，並引發了外界對董事會監督職能與接班計畫的質疑。道瓊公司（Dow Jones）全球風險洞察主管曼奇尼（Angela Mancini）接受 CNBC 節目《Squawk Box Asia》訪問時表示：「當一家公司『大到不能倒』，或是一位執行長『大到不能炒』時，這究竟意味著什麼？」曼奇尼進一步指出，向黃仁勳直接匯報的下屬人數異常龐大，這正是輝達高度依賴創辦人的另一項警訊。她補充：「當某個人底下有 60 名直接向他匯報的下屬，而你卻覺得自己真的能開除他時，這代表什麼？」對輝達而言，黃仁勳的回歸提供了一個契機，讓公司得以著手解決他離職期間所暴露出的部分治理問題。創投基金 GFT Ventures 管理合夥人、同時也是在輝達任職近二十年的前高階主管赫布斯特（Jeff Herbst）表示，他上週稍晚曾致信輝達董事會，呼籲讓黃仁勳回任。赫布斯特坦言，雖然起初對圍繞黃仁勳的相關指控感到失望，但他後來將這起風波視為輝達強化公司治理、接班計畫與整體管理體制的契機，「當許多人在此看到危機時，我看到的卻是潛在的機會」。赫布斯特認為，隨著輝達從一家規模相對較小的科技公司，蛻變為全球市值最大的企業之一，其管理與監督職能也必須隨之演進；他認為，都必須同步擴大規模。他建議輝達應延攬曾執掌大型企業的人士加入董事會，以增添管理經驗，並採取更正式、制度化的方式來培養黃仁勳的潛在接班人。黃仁勳的短暫辭職也揭露了輝達的領導階層與長期戰略是如何與創辦人緊緊綑綁，令外界質疑該公司未來該如何平穩度過權力交接期。投資研究機構伯恩斯坦（Bernstein Research）董事總經理兼美國資深半導體分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）指出，這起事件重新喚起了投資人對一項長期被忽視的風險的關注。拉斯岡表示：「我們都知道這裡存在『關鍵人物風險』（key man risk）。但我們所有人，包括我自己在內，都選擇對此視而不見」；接班計畫是黃仁勳與董事會都必須共同解決，並向投資人清楚說明的課題。她認為無論是黃仁勳還是董事會，都必須想出對策，並向投資人明確溝通。赫布斯特也點出黃仁勳在推動輝達技術創新上的個人角色，包括早在人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）業務尚未獲利之前，他便願意投入重金布局。赫布斯特補充表示，像是自駕系統與機器人等新興市場，未來同樣需要龐大的資金投入，以及一位具備黃仁勳這般熱情與遠見的領導者。