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選戰進入白熱化，台北市長蔣萬安競選辦公室今（24）日指出，印太戰略智庫執行長矢板明夫日前發布之《台北需要沈伯洋》助選影片，遭德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛萊儀（Bonnie Glaser）親口證實「反對」肖像被放入影片，競辦批評，民進黨對手沈伯洋陣營接連在未經授權下挪用國際學者肖像與日本虛擬歌手「初音未來」歌聲進行政治宣傳，嚴重欠缺對當事人與智慧財產權的尊重，要求沈伯洋出面給台北市民一個交代。蔣辦指出，未經同意便將葛萊儀照片與沈伯洋並列，不僅對國際友人極度失禮，更有誤導選民以為獲得背書之嫌。矢板明夫過去曾主持沈伯洋競選活動，也在該活動中播放該隻爭議影片為沈伯洋助選。此外，沈伯洋日前在二二八和平公園「洋流祭」造勢時，現場播放初音未來歌聲清唱競選曲《台北順起來》，明顯踩踏母公司 Crypton Future Media 禁止角色特性用於政治宣傳的紅線，事後卻僅以「原意是推廣、以後會更小心」輕描淡寫帶過，引發動漫社群強烈不滿。蔣辦強調，沈伯洋平時對他人版權議題採取高標準檢視，自己選舉卻一再遊走授權灰色地帶。呼籲沈伯洋不要再閃躲，立即針對肖像權與音源爭議向當事人致歉，並向台北市民清楚說明。