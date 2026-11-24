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韓國饒舌歌手梁洪源（양홍원），上月18日才跟交往八年的女友賢珠（원현주）舉辦婚禮，想不到新婚不久，男方就被爆料帶著其他女人上摩鐵，使得小倆口關係降至冰點，社群甚至取消追蹤對方，今（24）日賢珠在IG發聲，透露兩人離婚手續已經快辦完，感謝大家一直以來的關心。賢珠今日在IG回應被梁洪源婚變的近況，「我們已經達成協議，而且離婚手續幾乎完成了，但這是私人問題，所以我無法分享詳細狀況，感謝大家的理解，我會繼續像平常一樣過日子，並且跟大家分享近況，感謝那些溫柔問候我的人。」梁洪源2017年參加節目《高等rapper》獲得冠軍，2024年他承認自己未婚當爸，跟交往多年的女友賢珠生下一個女兒，兩人在上個月才舉辦婚禮，閃光彈畫面閃瞎許多粉絲。然而兩人新婚後沒一週，韓網就出現一則貼文，是一名網友私訊賢珠的聊天記錄，透露自己跟梁洪源到汽車旅館開房間，雖然賢珠起初不信，但是該網友拿出了一連串證據自證使得賢珠心灰意冷，更是刪光了社群貼文。至於帶女人上摩鐵一事，梁洪源經紀公司回應是事實，表示對方是喝酒認識的朋友，「在女方要求下，梁洪源才送對方去飯店，但他們並沒有發生關係，因為梁洪源一進房就睡在客廳了，他們並沒有發生關係。」透露對方是想要勒索錢財，目前已經提告，可惜這番解釋卻無法挽回賢珠，只留下了破碎的心跟年幼的女兒。