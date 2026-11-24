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高雄市長候選人柯志恩23日晚間與民眾黨議員林于凱推出另類藍白合直播，除開箱傳說中的「高雄最神秘肉粽」──鳳山步校阿鳳姐肉粽外，兩人也藉直播針對演唱會經濟、環境、青年居住及教育等議題提出政策。針對演唱會經濟，柯志恩表示，市府提供場租優惠、投入資源協辦演唱會，更應讓市民有實際參與感，因此將研議開放部分比例門票讓高雄市民可以優先購買，讓在地人成為歌迷的同時、也招待來自世界各地的歌迷，創造觀光消費雙贏。林于凱則建議，除了增加市民參與機會，也應搭建平台讓高雄在地樂團展現實力，同時改善世運主場館廁所不足、周邊停車及交通管制等問題，讓演唱會經濟真正照顧在地居民。針對水庫光電爭議，柯志恩強調，上任後將全面重新評估阿公店及鳳山水庫光電設施的環境衝擊，該拆就拆，同時也要推動「高雄好水計畫」，從源頭管理、管線汰換到家戶淨水，全面提升飲用水品質。談到高雄如何留住年輕人，柯志恩也提出，青年「新手村」可負擔宅，將是未來施政重點，她會積極協助25至45歲婚育家庭降低購屋門檻，實現年輕人「敢生養、買得起房」的夢想。談到霸凌議題，擁有教育心理學背景的柯志恩表示，從校園到職場，霸凌問題都是零容忍，她承諾上任後將成立「反霸凌辦公室」，並設置專線直通市長室，不讓任何黑箱及特權有機會介入。林于凱坦言，現在校園霸凌事件越來越普遍，自己也會擔心女兒在學校的狀況，更透露常接到相關陳情。直播中提到，前台大校長管中閔曾力讚「這一票投給柯志恩來改善校園霸凌，太值得了！」許多網友也紛紛留言表示，身邊曾遇過同學因被霸凌而轉學，希望柯志恩當選後能杜絕霸凌問題。談到有民眾到排雲山莊企圖以政治旗幟取代國旗事件，柯志恩認為此舉並不恰當。林于凱也以曾任玉管處公務員的經驗表示，玉山是台灣的聖山，應是全民共同愛護的地方，不應放上特定政治符號。柯志恩也呼籲，選舉應保持理性，無論支持誰，大家都是中華民國國民，也都是台灣人，應珍惜民主、團結守護共同的家園。直播尾聲，柯志恩也帶來好消息，宣布11月27日晚上的選前之夜活動，已邀請到朱康老師再度上台，獻唱感動300萬人的柯志恩台語競選曲《我們都在》。柯志恩競辦發言人孫玉霖也與林于凱及柯志恩共同呼籲市民朋友11月28日務必要出來投票。