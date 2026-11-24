灰狼當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）第二節漂亮抄截後，心中控球夢再度萌芽，秀出背後運球神技過人，可惜超過216公分的他運球重心太高，第一時間就被對手抄走，本人抱頭表示懊惱

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戈貝爾抄截後燃起控球魂！下一秒就失誤

單場3助攻5抄截0火鍋 戈貝爾數據宛如後衛

明尼蘇達灰狼今（24）日142：116輕取布魯克林籃網，兩隊戰力懸殊，，讓球迷全笑翻，「他已經盡力了」、「給大家歡樂就是狗貝日常」、「突然想起自己是一位控衛」本場第二節灰狼50：42領先，戈貝爾三分線外防守時，靠著長臂直接抄下球，準備上演一條龍快攻，面對矮他一顆頭的防守者傑明（Egor Demin），戈貝爾大秀流暢背後運球，直接把傑明甩在身後，結果下一秒華格納（Mo Wagner）就衝上來把球直接抄走，戈貝爾本人則抱頭表示懊惱。戈貝爾今年開季先因奶油手、低迷進攻表現受到關注，近期則多次於比賽中控球魂爆發，主導進攻發生失誤，216公分的高大身材，讓動作顯得更趣味，本場他背後運球時、全場球迷、主播與球評頓時發出驚呼，被抄走後又發出感嘆，一舉一動都相當吸睛。灰狼本場最終以26分差取勝，戈貝爾本人上場27分鐘，攻下7分、6籃板、3助攻、5抄截，火鍋則掛蛋，成功打出後衛級數據。