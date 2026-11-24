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女星蔡瑞雪今（24）日宣布與一名醫美診所醫師結婚的喜訊，還曬出多張甜蜜合照，引發外界討論。而說到蔡瑞雪，大家最熟悉的就是10多年前頂著北一女的光環出道，被封為「北一女神」進而成為媒體寵兒的事情，甚至還因一組韓服照片在韓國網路爆紅，隨後以藝名「Snowbaby」赴韓參加選秀節目《偶像學校》，但最終卻因歌舞實力不足而淘汰，與成為韓國女團成員的機會擦身而過。蔡瑞雪在2014年因參與《校花點點名》節目走紅，當時她憑藉甜美的外型與北一女的優異學歷背景，迅速成為媒體寵兒，還因此獲得「北一女神」的稱號，但畢業後她並未選擇繼續升學，而是專心經營YouTube頻道與社群媒體，是台灣早期成功轉型為藝人的指標性網紅之一。而在2017年，蔡瑞雪因一組韓服照片在韓國網路爆紅，隨後以藝名「Snowbaby」赴韓參加選秀節目《偶像學校》，原本外界都非常看好她的實力，沒想到她在節目中不但韓文沒進步，就連歌舞實力都明顯不如其他參賽者，名次都偏向倒數，最終在第4集就早早被淘汰而返回台灣，與以韓國女團出道的機會擦身而過。不過在回台灣後，蔡瑞雪並沒有放棄自己的演藝事業，而是跨足戲劇與電影圈，曾演出電影《陪你很久很久》、電視劇《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《返校》，並以2023年台劇《地獄里長》的劉姍姍一角受到好評，在影視圈闖出一條路。