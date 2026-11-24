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選舉倒數4天，台北市長蔣萬安時常穿著的紅色防風外套成為焦點，對此蔣萬安稱這件外套確實穿超過10年，「非常耐穿、保暖不用換，就跟市長一樣」。時常針砭時事的臉書粉專「脫北者冰狼」表示，一直在想這種戰後嬰兒潮的節省人設，真的台灣人還會吃這套嗎？「明明補助款1700萬收口袋，結果在旁邊裝節省，何必呢」。蔣萬安掃街時身著招牌紅色防風外套成為焦點， 他回應說，第一次選立委就穿了，大概11、12年，魔鬼氈掀起來也特別縫起來，另外一邊也快要縫了，強調「非常耐穿、保暖不用換，就跟市長一樣」。對此臉書粉專表示，其實不太懂為什麼國民黨人很愛用這種人設，從以前馬英九時代就是，什麼縫運動鞋、內褲來來回回補好幾次，連勝文去攤販打工之類的，一直在想這種戰後嬰兒潮的節省人設，真的台灣人還會吃這套嗎？「明明補助款1700萬收口袋，結果在旁邊裝節省，何必呢」。