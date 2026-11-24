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「北一女神」蔡瑞雪今（24）日宣布結婚，過去她靠著亮眼外型，加上北一女光環在網路爆紅，不過她並非全靠讀書實力考進名校，而是因為她有藏族血統，可以透過「蒙藏生加分」制度升學；她也曾在社群喊道「我是西藏人」，但身上披的卻是排灣族傳統服飾，因此遭到網友罵爆。蔡瑞雪的媽媽是烏茲別克和藏族混血，她身上也流著四分之一的藏族血液，因此升學時可以透過「蒙藏生加分」加分制度來獲得優待，如同原住民加分制度一樣，因為最高可以獲得25%加分幅度，無需跟普通生考一樣高分，也能夠進入好學校。2024年，蔡瑞雪也曾發文寫下「我是西藏人，但從沒有真正回過西藏」，透露自己從小會學著祖靈跳舞，一邊聆聽過去的故事，想像自己從未到過的思鄉情懷，話雖是這樣說，但身上卻是穿著排灣族的傳統服裝，跟西藏完全沒有關係，因此掀起許多原民朋友罵聲。雖然有著25%的加分優勢，不過蔡瑞雪自北一女畢業後，並沒有繼續升學，雖然有著想要重考進入牙醫系的心，不過經過了兩年的努力後選擇了放棄，畢竟她的網紅事業同時也發展了非常好，每次現身都能掀起討論，學歷對她來說並非唯一的人生之路。