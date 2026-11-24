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台股今（24）日強勢反彈，加權指數終場大漲3310.46點，漲幅8.99%，收在40122.35點，重新站回4萬點大關。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳恢復擔任公司總裁、執行長及董事職務，市場重新關注AI產業及供應鏈發展，帶動台股強勢走高。摩爾投顧分析師鐘崑禎接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，這波反彈可能才剛開始，短線有機會上看4萬4000點，但接下來1至2週，個股能否收復前波高點將是觀察關鍵。輝達於美國時間23日發布公告，宣布黃仁勳恢復擔任公司總裁、執行長及董事職務。消息受到市場關注，台股24日開盤後強勢走高，盤中最高上漲3368.49點，終場仍維持近9%的漲幅，不僅重新站上4萬點大關，更刷新台股史上單日最大收盤漲點紀錄。對此，鐘崑禎分析，先前市場對AI產業發展及相關供應鏈出現疑慮，黃仁勳回歸輝達後，有助於緩解部分市場擔憂，也可能帶動相關個股評價回升；加上空單回補，形成軋空行情，進一步推升台股反彈；針對後續指數走勢，鐘崑禎認為，這波上漲可能還在初期，可以11月12日加權指數4萬4000點視為反彈滿足點。鐘崑禎指出，選前還有三項政策因素支撐台股，分別是國安基金持續在場內、平盤以下禁止放空，以及信用交易擔保維持率調降至120%。其中，國安基金已進場護盤；金管會也實施平盤以下禁止放空措施，限制融券及借券賣出價格不得低於前一交易日收盤價。此外，證交所公告自11月24日起，信用交易擔保維持率最低標準由130%調降至120%，低於120%才會發出追繳通知。鐘崑禎認為，這些政策因素有助於穩定市場氣氛，搭配黃仁勳回歸輝達帶來的市場正面反應，本週台股可能呈現偏多震盪。不過，政策支撐並不代表個股都能同步走強，投資人仍須留意後續行情變化，選後市場仍將回到個股基本面，尤其是企業獲利表現，以及股價能否重新站回前波高點，將是觀察個股強弱的重要指標。鐘崑禎也提醒，指數反彈不代表所有個股都能同步走強，接下來1至2週應觀察個股能否收復11月12日當天的高點。若反彈後仍無法回到前波位置，投資人就要留意是否與公司獲利下修或基本面轉弱有關，風險較高的個股可考慮適度減碼。