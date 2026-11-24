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▲創意烘焙品牌「MamaLiLi Bakery」宣告即日起正式開幕（圖／記者葉盛耀攝）

需48小時低溫慢發酵 以天然食材做出繽紛色彩

▲「MamaLiLi Bakery」的酸種麵包耗時製作，還加入羽衣甘藍、斑斕、藍莓等天然食材調色，外觀更繽紛。（圖／記者葉盛耀攝）

開幕優惠：3個麵包送購物袋、社群分享獲西點

▲「MamaLiLi Bakery」不僅有酸種麵包，還有圖中的蛋形可頌，以及貝果、蛋糕等多樣化產品。（圖／記者葉盛耀攝）

「TÉSUAN遞頌法式烘焙」也有酸種麵包 主廚獲得「世界最佳甜點師」殊榮

▲「TÉSUAN遞頌」標榜全店採用「酸種」發酵，而麵粉則自法國進口。（圖／TÉSUAN遞頌提供）

全台都在瘋酸種麵包，而酸種麵包也玩出繽紛新花樣！烘焙品牌「MamaLiLi Bakery」宣告，即日起正式開幕，首推以大地五行食材為靈感的酸種麵包，以羽衣甘藍、斑斕、藍莓等天然食材調色，不使用任何人工色素與香精，更有剝皮辣椒、墨魚塔香等創意風味，打造全台外型最吸睛酸種麵包。MamaLiLi提到每顆酸種麵包都耗時超過48小時製作，以自家培養的天然酸種，揉出酸香溫和、外脆內軟的「獨特口感酸種」。另還有貝果、馬力塔、蛋型可頌等特色烘焙產品，兼具美味與趣味。歡慶正式開幕，MamaLiLi推出期間限定優惠，凡購買三顆酸種麵包即贈品牌購物袋一個，完成指定社群分享任務再贈精選西點一份。MamaLiLi標榜天然酸種透過長時間發酵，讓麵粉中不好的寡糖被預先分解，產生天然益生菌群，有助於減緩血糖波動以及腸胃不適，成為健康飲食的好選擇。MamaLiLi也強調，傳統的歐式酸種有著強烈的酸味與硬實口感，因此打造了帶有淡淡奶香、外脆內軟又富有嚼勁的「溫柔酸種」。MamaLiLi表示，為此，需自行培養天然酵種，每日細心餵養，並透過48小時低溫慢發酵，搭配職人手工調整麵團狀態，每顆麵包從製作到出爐都得花上超過兩天的時間。MamaLiLi 店長 Shwan分享：「對我們而言，酸種是有生命的，每天的狀態都不同，需要隨著溫度、濕度與季節變化細心照顧，才能讓它慢慢發酵、好好長大。」而MamaLiLi不止追求美味與嚼感，更要麵包有繽紛外型，因此從大地「木、火、土、金、水」五行汲取靈感，以蔬果、穀物與天然香料打造五種色系、12款創意酸種，不只色彩吸睛，更將台灣在地食材與異國風味巧妙結合，像是「木」，就是加入草本植物，包含斑斕、蒔蘿等；「火」則有藍莓、剝皮辣椒、番茄等；「水」強調深色系，有墨魚、黑芝麻等。MamaLiLi也分享製作過程中的困難，像是洛神花發酵後竟會褪色，最後改用紫山藥才做出漂亮粉色；而斑斕葉雖然香氣迷人，卻不容易保留綠色，必須加入羽衣甘藍才能兼顧香氣與色澤。並且強調即使不搭配抹醬或其他配料，麵包也能單吃就能品嚐出豐富的滋味，另外也推出方便回烤的單片酸種，以及酥脆涮嘴的酸種脆片等。慶祝開幕，自即日起至12月31日推出開幕限定優惠，凡購買三顆酸種麵包即贈品牌購物袋一個，完成指定社群分享任務再贈精選西點一份。▪️「斑斕樂園」斑斕黑加侖椰香酸種、「希臘微風」蒔蘿橄欖酸種、「冬日花園爵士」伯爵核桃酸種「莓果森林」 藍莓蔓越莓酸種、「探戈」剝皮辣椒起司酸種、「拿坡里陽光」蕃茄臘腸起司酸種、「情歌」橙香巧克力酸種、「五重奏」葡萄酸種「早安甜心」紫薯地瓜酸種「慢活莊園」原味酸種「深海探險家」墨魚塔香酸種、「午夜胡桃鉗」黑芝麻核桃酸種：MamaLiLi Bakery：臺北市大安區仁愛路四段300巷20弄15號02-2701-9366：10:00~19:00：周六想吃酸種麵包，也有「TÉSUAN遞頌法式烘焙」，是由法籍主廚Ted開設，他曾獲得「世界最佳甜點師」Benoit Castel的認可，和太太陳翊璇延續南法馬賽的傳統法式麵包工法，以「主廚自養酵母」為核心，每日提供包含酸種麵包類、可頌類和佛卡夏等近20種麵包和甜點。全店採用「酸種」發酵，並採用液種、硬種等三種酵母製作。麵粉皆從法國進口，多數是強調完全無添加、有法國官方Label Rouge紅標品質認證的麵粉，且依據每款麵包的風味需求，從6~8款的麵粉中挑選使用，每天上架約5~6種的酸種麵包系列，以常駐品項「法式傳統」來說，就是以紅標小麥、石磨麵粉和法國葛宏德天然灰海鹽製作而成，外皮酥脆，麵芯柔潤，強調的是濃郁的麥香。