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茲卡病毒可透過性行為傳染 疾管署：症狀和登革熱相似

國內今年出現第二例境外移入「茲卡病毒」感染個案！疾管署今（24）日表示，一名北部30多歲本國籍男性11月上旬曾前往馬爾地夫旅遊，11月13日返國時出現發燒、紅疹等，在桃園機場檢疫站通報後採檢送驗，確診「茲卡病毒感染症」；同住者目前檢驗結果為陰性。疾管署疫情中心副主任李佳琳提到，根據監測資料顯示，國內今年截至11月23日累計2例確定病例，感染國家分別為泰國及馬爾地夫各1例。我國自2016年迄今共確診32例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染國家多為東南亞國家、占78.1%。疾管署防疫醫師林詠青透露，一名北部30多歲本國籍男性因11月上旬曾到馬爾地夫旅遊，返國時出現發燒、紅疹的狀況，在桃園機場檢疫站通報後送驗確診，也自述曾遭蚊蟲叮咬，確診為「茲卡病毒感染症」。李佳琳說，以泰國8例、越南6例、菲律賓、緬甸、馬來西亞及馬爾地夫各3例、印尼、新加坡、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。2016年累計13例，2017年至2025年每年均為5例以下。依據WHO最新報告顯示，全球截至今年5月累計共有97個國家及地區曾有本土蚊媒傳播茲卡病毒的證據，目前發生率已遠低於2015至2016年大規模疫情期，多數感染者並無症狀，且疫情多集中於美洲。茲卡病毒可透過病媒蚊叮咬或性行為傳染，也可能經由母嬰垂直傳染，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，典型的症狀為發燒、紅疹、關節炎及關節痛等，症狀與登革熱相似但較輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。疾管署提到，自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性的性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另請落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月。疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。