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黃仁勳回鍋前夕出現16個可疑帳戶！精準押注狂賺34萬美元

市場原估黃仁勳回鍋機率僅3%！神秘買家砸2700美元賺近4.7萬

預測市場屢爆內線交易疑雲！美軍官曾涉利用機密情報獲利

黃仁勳回鍋帶動輝達股價狂飆！市值暴增逾8000億美元

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞請辭執行長後，週一（23日）戲劇性回鍋，帶動輝達股價飆漲逾30%。然而，就在輝達宣布這項震撼消息之前，預測市場平台Polymarket上卻出現多個可疑帳戶，提前押注黃仁勳將重返執行長職位，合計獲利超過34萬美元（約新台幣1060萬元），再度引發外界對預測市場內線交易的質疑。根據《紐約郵報》報導，區塊鏈分析公司Bubblemaps指出，Polymarket近期出現兩批「可疑帳戶群」，這些帳戶在完成資金存入後短短幾分鐘內，便開始專門針對輝達相關事件進行押注。第一批共5個帳戶，於11月16日建立並存入資金，當天恰好是美國總統川普公開表態歡迎黃仁勳重返輝達的日子；第二批則有11個帳戶，於23日輝達董事會正式宣布黃仁勳回任執行長前數小時建立並存入資金。Bubblemaps在社群平台X發文指出，這11個新帳戶於世界標準時間（UTC）23日凌晨3時49分至上午10時44分之間存入資金，距離消息正式公布僅剩數小時。根據Polymarket交易數據，其中一個匿名帳戶於美東時間23日凌晨2時過後不久開始下注，買入押注黃仁勳將在11月底前獲輝達重新聘任的預測合約。當時每份合約的價格僅為3美分，意味著市場認為黃仁勳回鍋的機率僅有3%。然而，該帳戶卻投入約2700美元（約新台幣8.4萬元）押注，最終獲利近4.7萬美元（約新台幣147萬元）。不過，Bubblemaps也強調，目前尚無法確認這些匿名帳戶背後的操作者身分，也沒有證據顯示這些帳戶彼此存在關聯，之所以將其歸類為兩批可疑帳戶群，主要是因為它們具有相似的交易模式。Polymarket允許用戶針對體育賽事、天氣乃至地緣政治事件等各類議題下注，但該平台及其主要競爭對手Kalshi近年均因涉嫌助長內線交易而備受批評，兩家公司皆曾表示，已採取措施遏止或標記可疑交易活動。今年稍早，美國曼哈頓聯邦檢察官便曾起訴一名陸軍軍官，指控他涉嫌利用美軍抓捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動機密情報，在預測市場進行交易，藉此獲利40萬美元（約新台幣1250萬元）。如今黃仁勳回鍋輝達前夕再度出現異常押注情形，也讓預測市場的內線交易及監管問題重新受到關注。另一方面，受惠於黃仁勳回任執行長的消息，輝達23日盤中股價飆漲逾30%，市值一舉增加超過8000億美元（約新台幣25兆元），有望創下史上最大單日盤中市值增幅紀錄。輝達股價也幾乎收復自11月8日以來的所有跌幅。當時黃仁勳坦承涉及婚外情，相關醜聞更牽涉一名疑似中國間諜的女子及輝達員工，不僅導致黃仁勳請辭，也一度讓這家全球晶片巨擘的未來陷入高度不確定性。