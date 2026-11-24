上網遇到「我不是機器人」驗證畫面可別急著照做，近日有網友在Threads分享，瀏覽網頁時，畫面突然切換成全螢幕，並要求進行真人驗證，詭異的是，網頁竟要求按下電腦快捷鍵、貼上一串不明指令，讓他嚇得立刻關閉網頁。內行網友提到，這類名為「ClickFix」的資安攻擊手法，就是利用民眾對真人驗證機制的熟悉感，誘騙使用者自行執行惡意指令，恐導致電腦遭植入木馬病毒、帳號密碼及個資外洩，就連蘋果Mac電腦也有遭攻擊的風險。
真人驗證竟要求開啟CMD！網友驚覺有異急關網頁
有民眾近日在Threads發文分享，自己瀏覽器突然被切換成全螢幕，並跳出「我不是機器人」的驗證要求，但不同於一般勾選方框或辨識圖片的操作方式，網頁竟要求按下「Win＋R」快捷鍵，開啟CMD命令提示字元，再貼上一串不明指令。
原PO當下察覺異狀，直言「開啟cmd非常不正常更何況要貼指令」，隨即關閉網頁，才發現疑似遇上假驗證碼攻擊。
駭客偷偷將惡意指令放進剪貼簿！蘋果Mac也難逃
根據台灣電腦網路危機處理暨協調中心今年發布的資安警訊，ClickFix是一種社交工程攻擊手法，駭客會透過惡意廣告、釣魚郵件、偽造驗證頁面或遭入侵的網站，利用系統錯誤、軟體安裝、身分驗證等情境，誘導使用者自行執行惡意指令。
微軟資安研究指出，這類攻擊最可怕的地方在於民眾點擊假驗證畫面時，網頁可能已悄悄將惡意指令複製到剪貼簿，只要使用者依照指示貼上並執行，就可能下載木馬病毒、竊資軟體，導致瀏覽器儲存的帳號密碼、登入憑證及個人資料遭竊。此外，微軟今年8月也揭露針對蘋果macOS系統的類似攻擊，利用假驗證、假軟體更新等方式，誘騙Mac用戶開啟「終端機」執行惡意指令。
遇到假驗證怎麼辦？3招自保防個資外洩
1.要求按快捷鍵、貼上指令立即關閉：正常的真人驗證不會要求使用者開啟CMD、PowerShell或Mac終端機，更不需要執行不明程式碼，遇到類似畫面應立即關閉網頁。
2.定期更新系統及防毒軟體：保持電腦作業系統、瀏覽器及防毒軟體為最新版本，並開啟即時防護功能，降低惡意程式入侵風險。
3.不慎執行指令立即斷網：若已依照網頁指示執行不明指令，應立即中斷網路連線、進行完整病毒掃描，並透過另一台安全的裝置更改重要帳號密碼、撤銷可疑登入工作階段，確認有無異常交易紀錄。
Windows用戶也能透過電腦內建的防毒功能進行檢查，依序開啟「Windows安全性」→「病毒與威脅防護」→「掃描選項」→「完整掃描」，若懷疑電腦已遭植入隱藏的惡意程式，也可選擇「Microsoft Defender離線掃描」，電腦將重新啟動並進行掃描。
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有民眾近日在Threads發文分享，自己瀏覽器突然被切換成全螢幕，並跳出「我不是機器人」的驗證要求，但不同於一般勾選方框或辨識圖片的操作方式，網頁竟要求按下「Win＋R」快捷鍵，開啟CMD命令提示字元，再貼上一串不明指令。
原PO當下察覺異狀，直言「開啟cmd非常不正常更何況要貼指令」，隨即關閉網頁，才發現疑似遇上假驗證碼攻擊。
根據台灣電腦網路危機處理暨協調中心今年發布的資安警訊，ClickFix是一種社交工程攻擊手法，駭客會透過惡意廣告、釣魚郵件、偽造驗證頁面或遭入侵的網站，利用系統錯誤、軟體安裝、身分驗證等情境，誘導使用者自行執行惡意指令。
微軟資安研究指出，這類攻擊最可怕的地方在於民眾點擊假驗證畫面時，網頁可能已悄悄將惡意指令複製到剪貼簿，只要使用者依照指示貼上並執行，就可能下載木馬病毒、竊資軟體，導致瀏覽器儲存的帳號密碼、登入憑證及個人資料遭竊。此外，微軟今年8月也揭露針對蘋果macOS系統的類似攻擊，利用假驗證、假軟體更新等方式，誘騙Mac用戶開啟「終端機」執行惡意指令。
遇到假驗證怎麼辦？3招自保防個資外洩
1.要求按快捷鍵、貼上指令立即關閉：正常的真人驗證不會要求使用者開啟CMD、PowerShell或Mac終端機，更不需要執行不明程式碼，遇到類似畫面應立即關閉網頁。
2.定期更新系統及防毒軟體：保持電腦作業系統、瀏覽器及防毒軟體為最新版本，並開啟即時防護功能，降低惡意程式入侵風險。
3.不慎執行指令立即斷網：若已依照網頁指示執行不明指令，應立即中斷網路連線、進行完整病毒掃描，並透過另一台安全的裝置更改重要帳號密碼、撤銷可疑登入工作階段，確認有無異常交易紀錄。
Windows用戶也能透過電腦內建的防毒功能進行檢查，依序開啟「Windows安全性」→「病毒與威脅防護」→「掃描選項」→「完整掃描」，若懷疑電腦已遭植入隱藏的惡意程式，也可選擇「Microsoft Defender離線掃描」，電腦將重新啟動並進行掃描。