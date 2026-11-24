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「神秘嘉賓」身分引好奇！預告政治人物比例不高

2026九合一地方選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選辦公室宣布，將於27日晚間6時在台北市仁愛路四段舉辦「你的市長沈伯洋－市民之夜」選前造勢活動，消息曝光後立刻引發討論，更意外釣出台北101董事長賈永婕幽默詢問「現在是把我回家的路堵住了嗎？」讓大批小水滴暴動，紛紛喊話「回不了家就加入吧」，甚至有人猜測她會不會成為當晚神秘嘉賓。有網友近日在Threads分享一張從高處俯瞰信義區周邊道路的空拍照片，並以橘紅色粗線條標註可能受到活動人潮影響的路段，預測「沈伯洋選前之夜，應該會滿成橘色的部分吧」。沒想到貼文意外吸引賈永婕，她親自留言「現在是把我回家的路堵住了嗎」，隨後還不忘打廣告，笑說：「你們可以先來101逛逛街吃吃東西再去。」親民又逗趣的互動迅速吸引大批網友按讚。小水滴集體暴動，紛紛在底下留言敲碗，「回不了家就加入吧」、「妳明明找藉口不想回家」，還有人直接邀請她當天上台同歡，喊話「那⋯賈董就上台一起同歡好了，神秘嘉賓」、「真不好意思，那我們有幸邀請賈董參加市民之夜嗎？」甚至有人留言「直接順勢匯入洋流」，也有網友猜測「賈董！難道當天的神秘嘉賓是⋯⋯你」，意外讓原本的選前造勢活動增添不少話題。至於選前之夜的規劃，沈伯洋23日受訪表示，台北市大型活動場地不容易取得，因此這次特別以「市民之夜」為主軸，希望打破過去傳統造勢活動的框架，讓市民成為真正的主角。沈伯洋競選辦公室媒宣中心召集人周軒則進一步透露，當天將有「非常、非常多過去不可能在選前之夜上台的來賓」，更賣關子表示，會有大家想像不到的來賓登場，值得外界期待。此外，周軒也強調，當天活動中政治人物的比例不會太高，顯示這場選前之夜將與傳統政治造勢有所不同。隨著賈永婕意外加入Threads討論，加上競辦預告神秘嘉賓，27日晚間的「市民之夜」究竟還會有哪些意想不到的人物現身，也讓外界更加好奇。