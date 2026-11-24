一名Threads女網友近日搭高鐵時意外發現，車廂內一整排乘客幾乎清一色都只戴左耳AirPods，讓平時習慣戴右耳的她相當困惑。貼文曝光後，不少果粉留言指出，若長期只使用同一側，可能讓電池耗損不平均，建議平時還是要左右輪流戴。若想進行AirPods基礎電量校正，可先將雙耳充滿電、使用至耗盡，再完整充電，若問題持續則應檢查設備。
AirPods都戴左耳？她高鐵目睹一幕傻眼
原PO近日在Threads表示，之前搭乘高鐵時，注意到陸續進入車廂的乘客都把AirPods戴在左耳，讓她忍不住好奇問：「難道我是異類嗎？我都偏愛戴右耳。」
貼文曝光後，不少網友透露自己都是選擇輪流戴，避免兩耳電池秏損量差異，「以前騎車時都固定戴某一耳，結果就是那隻的電池健康度掉很快，兩隻同時戴的時候那耳就是會比較快沒電，所以現在新買的就都輪流戴」、「輪流戴～以免電池消耗不平均」、「我也都戴右耳，然後某天要一起使用就發現左耳壞掉了，不使用電池真的會壞」。
AirPods左右耳耗電不同？3大原因快檢查
◼︎長期使用同一側：單邊耳機使用頻率較高，電池耗損可能較快。
◼︎麥克風使用頻率不同：若講電話時固定由某一側耳機啟用麥克風，也可能增加該側耗電。
◼︎充電盒接觸異常：若充電接點不穩，可能影響耳機充電狀況，進而造成電量差異。
建議若想嘗試基礎電量校正，可先將兩耳充飽電，再持續使用至電量耗盡，接著重新完整充電，過程中不要使用耳機。不過，若耗電差異持續明顯，也應檢查充電盒接點及耳機電池狀況。
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原PO近日在Threads表示，之前搭乘高鐵時，注意到陸續進入車廂的乘客都把AirPods戴在左耳，讓她忍不住好奇問：「難道我是異類嗎？我都偏愛戴右耳。」
貼文曝光後，不少網友透露自己都是選擇輪流戴，避免兩耳電池秏損量差異，「以前騎車時都固定戴某一耳，結果就是那隻的電池健康度掉很快，兩隻同時戴的時候那耳就是會比較快沒電，所以現在新買的就都輪流戴」、「輪流戴～以免電池消耗不平均」、「我也都戴右耳，然後某天要一起使用就發現左耳壞掉了，不使用電池真的會壞」。
◼︎長期使用同一側：單邊耳機使用頻率較高，電池耗損可能較快。
◼︎麥克風使用頻率不同：若講電話時固定由某一側耳機啟用麥克風，也可能增加該側耗電。
◼︎充電盒接觸異常：若充電接點不穩，可能影響耳機充電狀況，進而造成電量差異。
建議若想嘗試基礎電量校正，可先將兩耳充飽電，再持續使用至電量耗盡，接著重新完整充電，過程中不要使用耳機。不過，若耗電差異持續明顯，也應檢查充電盒接點及耳機電池狀況。