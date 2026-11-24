中職味全龍捕手蔣少宏日前在球隊YT節目《龍將報報》談及吉力吉撈．鞏冠與富邦悍將戴培峰的衝突事件，說出「推人怎麼了」、「不要道德綁架」等言論，引發網路熱議。蔣少宏稍早透過個人社群發布致歉聲明，為不夠周全的表達道歉，並強調：「我不鼓勵，也不認同任何形式的暴力行為。」
解釋原意是支持拚戰態度 承認表達不夠周全
蔣少宏在致歉聲明中表示，針對直播訪問中的發言，希望向外界進行完整說明。對於自己當下表達不夠周全，造成球迷疑慮及不舒服，他致上誠摯歉意。
蔣少宏解釋，當時想分享的是球員在場上競爭、對抗及情緒表現的看法，希望球員面對比賽時，能保有拚戰到底的態度及對勝利的渴望；他也珍惜球員彼此支持、互相理解的情誼，但強調激烈競爭仍應建立在比賽規範與運動家精神之上。
「棒球可以有激烈的競爭，可以有熱血的對抗，也可以展現球員對勝利的企圖心。」蔣少宏表示，這些行為都必須以尊重對手、遵守規則為前提，他真正想珍惜的是球員全力以赴、為團隊並肩奮戰的態度，而非鼓勵肢體衝突。
「推人怎麼了」引爆批評 留言區再掀兩派論戰
事情起因於蔣少宏日前在直播中回顧吉力吉撈與戴培峰的衝突。他當時表示自己要替兄弟「爭一口氣」，接著說出「你們不要在那邊道德綁架」、「推人怎麼了？」以及「他沒有拿棒子打人」等話，相關片段被轉貼至Threads後迅速延燒。
不少球迷認為，職業球員具有示範作用，將推人行為合理化並不適當；也有部分網友認為，蔣少宏只是站在隊友情誼與球場競爭的角度表態，言論遭到斷章取義。致歉聲明發布後，留言區仍出現「為何要道歉」及質疑聲明誠意等不同意見。
原始衝突發生在9月8日味全與富邦之戰，吉力吉撈不滿曾峻岳投出近身球，與戴培峰發生口角並出手推人，造成兩隊板凳清空。聯盟事後對吉力吉撈處以禁賽1場、罰款2萬元，味全球團也曾為不當行為及不良示範致歉；吉力吉撈後來則主動致電戴培峰，雙方已把話講開。
蔣少宏承諾謹慎發言 盼把熱情留在球場
蔣少宏坦言，這次事件讓他重新檢視公開發言的方式。身為職業球員，他理解自己的一言一行都可能受到關注，未來將更加謹慎、周全地表達想法。
他最後再度為發言造成的疑慮與不舒服致歉，也感謝外界給予提醒與指教，希望球迷與球員能把對棒球的熱情留在球場，一起守護競爭精神與運動家風度。
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蔣少宏在致歉聲明中表示，針對直播訪問中的發言，希望向外界進行完整說明。對於自己當下表達不夠周全，造成球迷疑慮及不舒服，他致上誠摯歉意。
蔣少宏解釋，當時想分享的是球員在場上競爭、對抗及情緒表現的看法，希望球員面對比賽時，能保有拚戰到底的態度及對勝利的渴望；他也珍惜球員彼此支持、互相理解的情誼，但強調激烈競爭仍應建立在比賽規範與運動家精神之上。
「棒球可以有激烈的競爭，可以有熱血的對抗，也可以展現球員對勝利的企圖心。」蔣少宏表示，這些行為都必須以尊重對手、遵守規則為前提，他真正想珍惜的是球員全力以赴、為團隊並肩奮戰的態度，而非鼓勵肢體衝突。
「推人怎麼了」引爆批評 留言區再掀兩派論戰
事情起因於蔣少宏日前在直播中回顧吉力吉撈與戴培峰的衝突。他當時表示自己要替兄弟「爭一口氣」，接著說出「你們不要在那邊道德綁架」、「推人怎麼了？」以及「他沒有拿棒子打人」等話，相關片段被轉貼至Threads後迅速延燒。
不少球迷認為，職業球員具有示範作用，將推人行為合理化並不適當；也有部分網友認為，蔣少宏只是站在隊友情誼與球場競爭的角度表態，言論遭到斷章取義。致歉聲明發布後，留言區仍出現「為何要道歉」及質疑聲明誠意等不同意見。
原始衝突發生在9月8日味全與富邦之戰，吉力吉撈不滿曾峻岳投出近身球，與戴培峰發生口角並出手推人，造成兩隊板凳清空。聯盟事後對吉力吉撈處以禁賽1場、罰款2萬元，味全球團也曾為不當行為及不良示範致歉；吉力吉撈後來則主動致電戴培峰，雙方已把話講開。
蔣少宏承諾謹慎發言 盼把熱情留在球場
蔣少宏坦言，這次事件讓他重新檢視公開發言的方式。身為職業球員，他理解自己的一言一行都可能受到關注，未來將更加謹慎、周全地表達想法。
他最後再度為發言造成的疑慮與不舒服致歉，也感謝外界給予提醒與指教，希望球迷與球員能把對棒球的熱情留在球場，一起守護競爭精神與運動家風度。