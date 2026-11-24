IKEA肉丸吹韓風！迎接年末聚餐旺季，IKEA首度攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」品牌金家ㄟ，12月1日起推出肉丸佐韓式年糕並首賣杜拜巧克力甜點，同日更開賣20元榛果生巧克力霜淇淋與39元蛋塔，《NOWNEWS》整理12月必吃美食最低20元起一次看。
🟡宜家肉丸聯名金針菇，首賣杜拜巧克力超吸睛
IKEA與金家ㄟ聯名系列12月1日至明年2月17日限時登場，把經典肉丸變身韓式料理，推出「瑞典肉丸佐韓式年糕」（249元）、「洋釀嫩雞沙拉」（149元，醬汁含酒）及美食小站「洋釀年糕魚腸串」（50元）；甜點控必搶金針菇私心最愛的「杜拜開心果巧克力Q餅」（69元）與「杜拜開心果濃巧蛋糕」（99元），酥脆卡達伊夫麵絲超涮嘴（部分品項嘉義店無販售）。
🟡12月必吃最低20元！首賣蛋塔與聖誕大餐
除韓式聯名外，12月1日起美食小站推出銅板價「榛果生巧克力霜淇淋」（20元），並首度開賣「蛋塔」（單顆39元、六入外帶盒199元）；12月聖誕限定「威靈頓雞腿肉捲」卡友價249元（原價280元）及「紅酒燉牛肉與松露雞腿排」（429元）同步上桌。此外，11月30日前宜家卡友至實體門市買千項指定家飾享9折。
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IKEA與金家ㄟ聯名系列12月1日至明年2月17日限時登場，把經典肉丸變身韓式料理，推出「瑞典肉丸佐韓式年糕」（249元）、「洋釀嫩雞沙拉」（149元，醬汁含酒）及美食小站「洋釀年糕魚腸串」（50元）；甜點控必搶金針菇私心最愛的「杜拜開心果巧克力Q餅」（69元）與「杜拜開心果濃巧蛋糕」（99元），酥脆卡達伊夫麵絲超涮嘴（部分品項嘉義店無販售）。
除韓式聯名外，12月1日起美食小站推出銅板價「榛果生巧克力霜淇淋」（20元），並首度開賣「蛋塔」（單顆39元、六入外帶盒199元）；12月聖誕限定「威靈頓雞腿肉捲」卡友價249元（原價280元）及「紅酒燉牛肉與松露雞腿排」（429元）同步上桌。此外，11月30日前宜家卡友至實體門市買千項指定家飾享9折。