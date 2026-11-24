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30歲「北一女神」蔡瑞雪今（24）日在社群曬出「婚後日記」，隨後證實已在上個月結婚，另一半是蔡姓醫美醫師。婚訊曝光也讓她當年從北一女畢業後沒繼續念大學的往事再被提起。蔡瑞雪曾透露，爸爸原本希望她當牙醫，她第一年沒考上、決定重考，卻在家備考時接觸到YouTube，試著自己拍片後，才發現那是她真正有興趣的事。蔡瑞雪高中時曾上《康熙來了》，被問到未來志向，她當時回答想當牙醫。多年後她受訪才說，那其實是爸爸對她的期望，自己當時還不知道想做什麼，就順著這個答案說了下去。北一女畢業後，她第一年沒考上理想科系，重考也未如願。不過她在家準備考試時，休息就看YouTube，看久了也想自己拍，沒想到影片有了回響，後來還陸續接到業配。女兒想繼續拍片，爸爸起初並不認同，父女一度為此吵到蔡瑞雪負氣離家、借住朋友家。她離家後仍繼續拍片，想讓爸媽知道自己是認真做這個決定。後來爸爸主動打電話問她人在哪裡，要接她回家，父女才逐漸和解。蔡瑞雪也曾說，自己一開始會因為沒讀大學而自卑，別人一提到學歷就很敏感，直到赴韓參加選秀，看到也有人選擇先追求自己想做的事，才慢慢釋懷。蔡瑞雪後來參加韓國選秀節目《偶像學校》，回台後也接演《地獄里長》等戲劇。她曾坦言起初覺得被叫「北一女神」很光榮，後來卻也感到有負擔，更希望外界透過她拍的影片與戲劇作品，以YouTuber或演員的身分認識她。