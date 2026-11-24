我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼林智妍、李到晛（下）過去在頒獎典禮上得獎時，都會感謝對方，愛的超大方。（圖／KBS Entertain、PRIZM））

韓星林智妍跟李到晛2022年因為拍攝韓劇《黑暗榮耀》相識，下戲後燃起愛火，2023年4月1日愚人節被南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱D社）拍到約會照後隨即認愛，沒想到交往3年分手收場，韓媒《MyDaily》獨家報導他們因工作行程繁忙，見面次數逐漸減少，最終決定退回朋友關係，李到晛的經紀公司YH娛樂、林智妍的公司Artist Company也都證實消息，「兩人確實於近期分手，決定成為互相支持的好同事」。李到晛與林智妍今天宣布分手，原因疑似聚少離多，李到晛經紀公司YH娛樂證實消息，表示：「兩人確實於近期分手，決定成為互相支持的好同事。」並補充：「也請大家繼續給予李到晛未來的演藝活動溫暖的鼓勵。」林智妍所屬經紀公司Artist Company也回應媒體：「兩人確實於近期分手，決定成為互相支持彼此未來發展的好同事。由於涉及演員的私生活，具體分手原因及時間等細節難以確認，還請大家多多見諒。」同時也呼籲：「希望大家今後繼續關注林智妍的演藝活動，並給予溫暖的鼓勵。」回顧兩人的戀愛過程，林智妍、李到晛是在2022年拍攝《黑暗榮耀》認識，劇中分別飾演霸凌者朴涎鎮及協助女主角復仇的整形外科醫師朱如炡，兩人第一季的對手戲其實不多，直到第二季第10集才有較直接的交集，其中在手術台上透過麻醉藥質問的橋段，更被粉絲戲稱是兩人的「定情戲」。沒想到劇中立場對立的兩人，戲外卻悄悄對彼此產生好感，2023年4月1日愚人節被狗仔拍到約會照後大方認愛，雙方也透過經紀公司表示，正在慢慢了解彼此，希望大眾能以溫暖的眼光看待這段戀情。自公開戀情後，林智妍、李到晛多次被目擊在首爾約會、相約打高爾夫球，李到晛甚至曾在頒獎典禮上公開向女友道謝，大方放閃。尤其李到晛2023年8月入伍服役，林智妍陪著男友度過近2年的軍白期，直到去年5月李到晛正式退伍，當時不少粉絲都看好這段熬過兵役考驗的感情，沒想到退伍後僅過了1年半，兩人卻因各自忙於演藝事業，最終選擇分手。