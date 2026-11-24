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▲嶺東科大參加台中無人載具展，校長陳仁龍致詞。（圖／嶺東科大提供）

▲陳仁龍校長親自示範體驗.(圖／嶺東科大提供）

2026臺中無人載具暨機器人應用展，今日起在臺中國際會展中心舉行四天，嶺東科技大學展出曾獲數位發展部競賽金獎的「天際哨兵」邊坡防災預警系統，並以實機示範AI如何辨識農地作物、檢測金屬工件瑕疵，吸引許多觀眾圍觀。現場也設有飛行及虛擬實境（VR）模擬器，讓參觀者體驗無人機操控。嶺東科大以「教育接軌科技・人才鏈結產業」為參展主題，由智慧科技學院及推廣教育部聯手呈現人工智慧、無人載具、智慧機器人及專業人才培育成果，透過實機展示、互動體驗與技術應用，展現學校從科技研發、產業應用到人才培育的跨域整合實力，鏈結智慧製造與無人載具發展趨勢。其中，智慧科技學院以「AI × 無人載具 × 機器人」為主軸，展示人工智慧應用科技系在智慧感知、電腦視覺、邊緣運算及機器人控制等領域的研發成果。智慧農業展區透過無人機空拍影像辨識農田區域及作物，呈現AI協助農業盤點、辨識與分析的應用。自然災害防治方面則展示「天際哨兵」全地形邊坡防災預警系統。「天際哨兵」以無人機空投感測設備，結合邊緣運算AI與衛星物聯網通訊，針對山區缺乏道路、電力及地面通訊訊號的情境設計，可將關鍵災情資訊傳回防災中心。這套系統曾獲數位發展部衛星數位應用創新大賽金獎。另在智慧農業應用上，團隊利用無人機空拍影像辨識農田範圍與作物，協助農地盤點。智慧製造展區展示兩種機械手臂的應用。安川工業機械手臂透過AI 3D視覺辨識物件，執行揀貨與分類。達明協作型機器手臂搭配視覺系統，辨識金屬工件表面瑕疵，再自動分揀。校方也展出供企業在自有環境部署的AI管理平台，涵蓋知識庫、模型管理、權限控管及稽核等功能。嶺東科大推廣教育部與金御航空科技等五家業者合作，介紹定翼機、旋翼機、多旋翼機與複合機等機型，並透過飛行模擬任務，讓民眾了解飛行原理及操作訓練。展區同步呈現無人載具培訓課程及學員成果。校長陳仁龍表示，面對AI與智慧製造快速發展，嶺東科大持續整合教學、研發及產學合作資源，強化學生實務能力與科技應用素養，讓教育接軌科技、人才鏈結產業，並透過成果展示及產業交流，促進技術應用與人才培育接軌產業需求。此次參展展現學校在人工智慧、無人載具及智慧機器人領域的發展成果，也彰顯嶺東科大積極培育跨域科技人才、深化產學合作的辦學方向。