我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年桌壇壓軸盛事WTT香港總決賽將於12月9日至13日在香港點燃戰火，大會昨（23）日正式公布完整參賽陣容。台灣桌球一哥林昀儒以年度積分第5名強勢入列，生涯連續第6年取得年終賽男單門票，並將與桌球一姐鄭怡靜再度合拍出擊混雙。值得一提的是，在男單最後一席的爭奪戰意外激烈，飽受傷勢困擾的中國新生代好手林詩棟僅以25分之差驚險守住第16名門檻。總獎金高達130萬美元（約新台幣4278萬元） 的WTT香港總決賽，單打項目不設外卡，嚴格積分榜前16名決定席次，且全程採取殘酷的單淘汰制。林昀儒今年順利連6屆取得男單門票，屆時將與世界第一松島輝空、衛冕軍張本智和、法國勒布倫兄弟（Félix & Alexis Lebrun）、巴西雨果（Hugo Calderano）以及瑞典莫雷加德（Truls Möregårdh）等名將正面交鋒。除了男單戰場，林昀儒也將與老搭檔鄭怡靜攜手征戰僅有8組人馬的混雙項目。本屆混雙同樣取消小組賽，首輪就會是「win or go home」的生死戰。台灣黃金混雙將面臨韓國林鐘勳／申裕斌、地主香港黃鎮廷／杜凱琹等勁敵環伺，而中國「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎雖然本季搭檔站數未達門檻，但最終獲頒外卡空降參戰，勢必為混雙戰局投下最大變數。值得一提的是，中國新星林詩棟的男單晉級過程充滿戲劇性。受到右肩舊傷與膝蓋傷勢影響，林詩棟自11月1日退出法蘭克福冠軍賽後便全面休兵，積分停留在2360分暫居第16位，僅領先排名第17的丹麥好手林德（Anders Lind）區區25分。原以為林詩棟將眼睜睜看著門票飛走，不料競爭對手接連出現意外狀況。先是林德接連退出伊斯坦堡與馬斯喀特兩站挑戰賽，讓兩人之間依然保持25分差距。緊接著在11月21日馬斯喀特站男單4強賽中，原本只要打進決賽就能超車林詩棟的韓國小將吳晙誠，竟在「韓國內戰」以1：3爆冷不敵隊友朴康賢，讓林詩棟驚險保住最後一張男單門票。隨著林詩棟壓線入圍，中國隊本屆共有11名選手取得單打資格。男單除了王楚欽、林詩棟外，還包括靠高出勤率搶下第8席的周啟豪，以及曾在法蘭克福站直落三爆冷橫掃王楚欽的19歲小將溫瑞博。中國女單則展現驚人統治力，由孫穎莎、王曼昱領銜，加上蒯曼、王藝迪、陳幸同、陳熠與石洵瑤共搶下，日本隊則由張本美和、早田希娜等5名好手力抗強敵。